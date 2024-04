Fliegt die geheime Affäre auf? "Temptation"-Lady beobachtet Freund mit Fernglas

Kroatien - Die diesjährige " Temptation Island "-Staffel nimmt weiter ihren Lauf: Während die Frauen ihre Felle in Folge 4 davonschwimmen sehen, genießen ihre Partner den kostenlosen RTL -Urlaub - und die Anwesenheit der Verführerinnen.

Aber auch Josh (31) findet immer mehr Gefallen an Single-Lady Viktoria, sucht ihre Nähe, kann kaum die Hände von ihr lassen. "Das macht was mit mir", muss er sich eingestehen. "Blicke sagen mehr als tausend Worte", kann sie sein Interesse offensichtlich spüren.

Im Mittelpunkt der Verfehlungen steht weiterhin Mou (24), der auf Nastasias Hinweis auf ihre angebliche Affäre mit einem stumpfen "Hatten wir nicht!" reagiert. Als Verführerin Sandra ihn dann darauf anspricht, grinst er sie nur vielsagend an. "Das ist deutlicher als jede Antwort", stellt sie treffend fest.

Gaaanz zufällig lagen Ferngläser für die vergebenen Frauen bereit. © Screenshot RTL+

Der "Temptation"-Sound unterbricht die Entspannung in den Villen: Aber keine Sorge, es geht nicht zum Lagerfeuer, sondern für die vergebenen Frauen an den Strand sowie für Mou und Josh auf ein Boot mit vier Auserwählten.

Und wer die vergangenen Staffeln gesehen hat, weiß natürlich, was das bedeutet: Die Ladies werden mit Ferngläsern ausgestattet, während ihre nichtsahnenden Partner in der Ferne auf dem Boot am Feiern sind.

Und obwohl die Frauen am Ufer schreien und winken wie wild, sind Mou und Josh in ihrer ganz eigenen Welt. Von wilden Tanzeinlagen bis Champagner-Dusche über die Hinterteile der Verführerinnen ist alles mit dabei.

Der größte Dorn in Vivians Auge ist dabei aber vor allem Nastasias Anwesenheit auf dem Partyboot: "Es provoziert mich unnormal, dass sie mit auf dem Boot ist." Wenn die wüsste, was ihr Freund vor ihr geheim hält ...