Kader Loth verteilt Backpfeifen, dann folgt der Absturz: Produktion muss eingreifen!

Kroatien – Verletzungsschock bei " Temptation Island VIP "! Erst verteilt Kader Loth (50) Backpfeifen, dann liegt sie plötzlich benommen am Boden – die Produktion muss eingreifen.

Denise (27, l.) zweifelt immer mehr an ihrer Beziehung mit Lorik (26). © Screenshot/RTL+

Nach dem Einzellagerfeuer der Frauen sieht Denise (27) sich in ihren Zweifeln an Lorik (26) bestätigt. "Ich glaube, ich hab', wenn ich hier rauskomme, ein anderes Leben", deutet die blonde Flugbegleiterin eine mögliche Trennung an.

Ein Liebes-Aus hält auch Verführerin Chanelle (26) in Bezug auf Umut (26) für wahrscheinlich. So könne es sein, dass Jana-Maria (31) ihrem Partner nach dessen Eskapaden und emotionalen Annäherungen mit Single-Frau Emma (22) "direkt den Laufpass gibt".

In diesem Fall würde Emma bereits parat stehen: "Wenn er ein Mann ist, hinter seinen Taten steht und die Verantwortung dafür übernimmt, dann würde ich der Sache [einer Beziehung mit Umut, Anm. d. Red.] 'ne Chance geben."

Der Fremd-Flirter gibt sich hingegen betont abgebrüht. Das mit Emma sei "einfach 'ne coole Freundschaft, aber ich möchte da nicht mehr". Er sei "kein Mann, der seine Beziehung einfach wegschmeißt". Na ja, die Zeit wird's zeigen.