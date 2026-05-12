Gekränkter TV-Teilnehmer wird frauenfeindlich: "Damen sind nicht immer die Hellsten, wenn sie sprechen"

Kreta (Griechenland) - In der achten Folge von " Temptation Island " öffnet sich Melina (22) immer mehr gegenüber den Verführern. So sehr, dass sie pikante Details aus ihrem Sexleben mit Freund Jonathan (24) preisgibt. Doch der ist alles andere als begeistert davon ...

Jonathan (24) tut sich mit seinen frauenfeindlichen Aussagen keinen Gefallen. © Screenshot/RTL+

Beim Lagerfeuer bekommt der 24-Jährige erstmals Aufnahmen von seiner Partnerin in der Frauenvilla zu sehen. Dass die gläubige Melina vor laufender Kamera über intime Vorlieben und sexuelle Praktiken innerhalb ihrer Beziehung spricht, damit hätte der ebenfalls christliche Jonathan nicht gerechnet.

"Bruder, die hat übertrieben", echauffiert er sich im Beisein seiner Mitstreiter. Auch auf dem Weg zurück zur Villa ist die Redseligkeit der 22-Jährigen Thema bei den vergebenen Männern.

Aus verletztem Stolz wird Jonathan plötzlich misogyn, sorgt mit Aussagen wie "Damen sind nicht immer die Hellsten, wenn sie sprechen" vor allem bei Moderatorin Janin Ullmann für Entsetzen. "Verletzte Gefühle - ja, frauenverachtende Aussagen - nein", positioniert sich die 44-Jährige klar.

Dabei hat sich bislang vor allem der Dortmunder von seiner schlechten Seite gezeigt. Die körperliche Annäherung mit Verführerin Melina (26) lässt seine gleichnamige Freundin plötzlich stark an der Beziehung zweifeln.

"Soll er weitermachen, dann wird er bald Single sein", prognostiziert die Influencerin.