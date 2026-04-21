Pikante Sexpartner-Beichte in TV-Show: "Pro Tag jemand anderes"

Kreta (Griechenland) - In Folge 5 von " Temptation Island " geht es mal wieder heiß her! Zwischen gefühlvollen und intimen Gesprächen gibt es auch den ein oder anderen Lapdance … und der wird den Frauen bestimmt gar nicht gefallen.

Die Verführerinnen legen sich bei einer Tanzeinlage ordentlich ins Zeug. © Screenshot/RTL+

In der Männer-Villa wird es am Abend wild! Bei einer Masken-Party kleiden sich die Ladys in knappen Outfits. "Ihr seht echt brutal aus", staunt Momo ("Mo", 34). "Mein lieber Mann, alter Schwede."

Nachdem die ersten Drinks geflossen sind, erreicht die Stimmung ihren Höhepunkt. Annika und Dominik (26) scheinen sich immer besser zu verstehen: "Diese Blicke, ich sehe sie immer wieder", erklärte die Verführerin.

Etienne (22) widmet sich währenddessen seinem Lieblingsthema: Sex. Gemeinsam mit einer Lady redet er über seinen "Body Count", also die Anzahl an Frauen, mit denen er schon ins Bett gestiegen ist.

Sie vermutet, dass seine Zahl bei 30 liege. "Ahh, weit entfernt", lacht der Düsseldorfer. "Angenommen ich bin eine Woche im Urlaub, zehn Tage. Dann ist das pro Tag, pro Tag, jemand anderes", stellt Etienne klar.

Nach dem hitzigen Gespräch bekommt jeder der Männer einen sexy Lapdance.

An Berührungen und Hüftschwüngen wird definitiv nicht gespart. "Ich war schockiert, aber hab' es genossen", zeigt sich Etienne entzückt.