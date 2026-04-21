Pikante Sexpartner-Beichte in TV-Show: "Pro Tag jemand anderes"

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In Folge 5 von Temptation Island gibt es wieder viele heiße Bilder: Berührungen, Lapdance und Co. könnten noch für Wirbel sorgen.

Von Helena Lanke

Kreta (Griechenland) - In Folge 5 von "Temptation Island" geht es mal wieder heiß her! Zwischen gefühlvollen und intimen Gesprächen gibt es auch den ein oder anderen Lapdance … und der wird den Frauen bestimmt gar nicht gefallen.

Die Verführerinnen legen sich bei einer Tanzeinlage ordentlich ins Zeug.
Die Verführerinnen legen sich bei einer Tanzeinlage ordentlich ins Zeug.  © Screenshot/RTL+

In der Männer-Villa wird es am Abend wild! Bei einer Masken-Party kleiden sich die Ladys in knappen Outfits. "Ihr seht echt brutal aus", staunt Momo ("Mo", 34). "Mein lieber Mann, alter Schwede."

Nachdem die ersten Drinks geflossen sind, erreicht die Stimmung ihren Höhepunkt. Annika und Dominik (26) scheinen sich immer besser zu verstehen: "Diese Blicke, ich sehe sie immer wieder", erklärte die Verführerin.

Etienne (22) widmet sich währenddessen seinem Lieblingsthema: Sex. Gemeinsam mit einer Lady redet er über seinen "Body Count", also die Anzahl an Frauen, mit denen er schon ins Bett gestiegen ist.

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Sie vermutet, dass seine Zahl bei 30 liege. "Ahh, weit entfernt", lacht der Düsseldorfer. "Angenommen ich bin eine Woche im Urlaub, zehn Tage. Dann ist das pro Tag, pro Tag, jemand anderes", stellt Etienne klar.

Nach dem hitzigen Gespräch bekommt jeder der Männer einen sexy Lapdance.

An Berührungen und Hüftschwüngen wird definitiv nicht gespart. "Ich war schockiert, aber hab' es genossen", zeigt sich Etienne entzückt.

Auch Loucia (23) lässt nichts anbrennen und vergnügt sich mit Verführer Simon.
Auch Loucia (23) lässt nichts anbrennen und vergnügt sich mit Verführer Simon.  © Screenshot/RTL+
Bei einem Date bekommen Etienne (22) und Sabrina (links), sowie Annika und Dominik (26) ihren Kopf frei.
Bei einem Date bekommen Etienne (22) und Sabrina (links), sowie Annika und Dominik (26) ihren Kopf frei.  © Screenshot/RTL+

Loucia kann den Ausgang ihrer Beziehung noch nicht abschätzen

Charleen (21) grübelt über den Kopf-Kuss von Verführer Kevin.
Charleen (21) grübelt über den Kopf-Kuss von Verführer Kevin.  © Screenshot/RTL+

Nach der bitteren Enttäuschung beim Lagerfeuer der vierten Folge blüht Loucia (23) zwischenzeitlich wieder auf.

Die Flugbegleiterin lässt sich massieren und mit Schokosoße füttern. Im Pool scheinen sie auch die Berührungen von Simon nicht zurückzuschrecken.

Bei Charleen (21) sieht das ganz anders aus. Nach einer kurzen Duo-Tanzeinlage gibt Kevin einen Kuss auf den Kopf der Blondine.

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"Vorsichtig, mein Freund", zeigt sie mit dem Finger auf ihren Ex-Flirt.

Gegenüber den anderen Frauen äußert die Content-Creatorin ihre Angst, Etienne könne das sehen und ihr "die doppelte Packung zurückgeben".

Auch Loucia zeigt sich bei einem abendlichen Gespräch mit Stefano ehrlich kühl. "Denkst du, du gehst hier mit Partner raus?", fragt der Verführer. "Boah ich hab’ keine Ahnung, aktuell kann ich dir das überhaupt nicht sagen", so die 23-Jährige.

Wenn ihr Partner Dominik nicht anfängt, sein Verhalten zu reflektieren, dann "ist er ohne festen Bodensitz", stellt sie klar. "Dann kann er definitiv seine Sachen von der Straße aufsammeln und nicht von mir zu Hause."

Die neuen Folgen der achten Staffel "Temptation Island" könnt Ihr immer dienstags online bei RTL+ anschauen.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL+

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