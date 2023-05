Fremdgeh-Sex bei "Temptation Island": Nico Legat äußert sich - "am Ende bin ich der Dumme"

Hückeswagen – Selbst eingefleischte " Temptation Island "-Fans waren bei diesen Szenen fassungslos: Promi-Spross Nico Legat (24) hat seine Freundin Sarah (23) in der Treuetest-Show eiskalt betrogen, indem er Sex mit Verführerin Siria (20) hatte - und das sogar mehrmals. Jetzt hat sich der Fremdgänger zu seinem Verhalten geäußert und plötzlich ganz neue Töne angeschlagen.

Nico Legat (24) hat seine Freundin Sarah (23) bei "Temptation Island" mit einer Verführerin betrogen. © RTL/Frank J. Fastner

In Folge 9 von "Temptation Island" hatte der Sohn von Ex-"Kasalla"-Fußballer Thorsten Legat (54) nach der Liebesnacht im Badezimmer noch seine Hände in Unschuld gewaschen und den Seitensprung mit erschreckender Abgebrühtheit geleugnet.

Man habe sich abseits der Kameras lediglich den Glitzer von der Party vom Körper gewaschen, lautete seine dürftige Erklärung für das deutlich vernehmbare Stöhnen der Verführerin hinter verschlossener Tür.

Heute - viele Monate nach den Dreharbeiten - sieht der 24-Jährige seine Fremdgeh-Aktion offenbar mit anderen Augen. "In dem Moment habe ich nicht an mögliche Konsequenzen gedacht", sagte Nico rückblickend im "Promiflash"-Interview. "Weder, dass es die anderen in der Villa mitbekommen könnten, noch, dass ich Sarah damit verletzen würde."

Seine Freundin hatte bis dato lediglich heftige Partyszenen von Nico gesehen und nicht ahnen können, wie weit ihr Liebster in ihrer Abwesenheit wirklich gehen würde.