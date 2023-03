Geht Thorsten Legats Sohn bei "Temptation Island" fremd? "Jeder macht Fehler im Leben"

Die Dreharbeiten für die Show, die mit Blick auf frühere Folgen für mächtig Zündstoff sorgt, sind bereits vorbei und die fünfte "Normalo"-Staffel längst im Kasten. Was in Portugal passiert ist, weiß Papa Thorsten nach eigener Aussage noch nicht.

"Jetzt lasse ich die Bombe platzen, es ist so weit", verkündet der ehemalige Dschunglcamp-Dritte in einem Video bei RTL.de : "Mein Sohn Nico Thorsten Legat ist bei 'Temptation Island'!"

Vor Sarah hat Nico bisher alle seine Partnerinnen aus früheren Beziehung betrogen. © RTL+

"Nico ist jung und sieht gut aus. Vom charakterlichen her hat er eine Top-Einstellung", lobt der stolze Familienvater seinen Sohn, räumt jedoch ein: "Wie das ist, wenn er eine Perle hat, das weiß ich natürlich nicht. Da kann ich nicht in sein Köpfchen reingucken, oder in sein Herzchen, da kann nur er entscheiden, welchen Weg er geht."

Nico sei ein "offener, ehrlicher und direkter Mensch". "Er weiß, was er will." Trotzdem würde der 24-Jährige manchmal auch unüberlegt handeln. "Da geht er einfach mal drauflos, weil er ein bisschen verpeilt ist. Da weiß er nicht, was links und rechts ist, aber das ist ja auch ganz normal in den jungen Jahren."

So war der Ex-"Ninja Warrior Germany"-Kandidat in keiner seiner vorherigen Beziehungen treu und dafür ein echter "Partylöwe". Auch als er Sarah kennenlernte, hat er mit anderen Frauen geschrieben.

Nicht die besten Voraussetzungen, um der Versuchung in Form von rund einem Dutzend sexy Verführerinnen standzuhalten - weiß wohl auch Papa Thorsten. Der mahnt in Richtung seines Sohnes: "Ich hoffe, du hast dich gut benommen!"