"Temptation Island"-Kandidatin rastet aus, als sie Verführer trifft: "Der soll mal seine Fresse halten"

Kreta (Griechenland) - Folge 2 der neuen Staffel " Temptation Island " und in diesem Jahr bekommen es die Vergebenen nicht nur mit den "normalen" Verführerinnen und Verführern zu tun, sondern RTL schickt ihnen auch zwei Profis in die Villen, die schon Reality-TV-Erfahrung haben und die die Treue der Männer und Frauen besonders auf die Probe stellen sollen.

Charleen (20, l.) ist überrascht, als sie erfährt, wer der neue Verführer ist. Der neue Mann triggert sie. © Screenshot/RTL+

Vor allem Charleen (20) passt das gar nicht. Als sie erfährt, dass Kev (22) neu in die Villa der Frauen einzieht, wird sie nervös, denn die beiden haben eine Vorgeschichte.

Dass der Verführer darüber spricht, gefällt der 20-jährigen aus Düsseldorf aber überhaupt nicht. "Der soll mal seine Fresse halten", fordert sie, als die anderen Männer ihn auf sie ansprechen.

Die beiden lernten sich wohl vor einiger Zeit kennen und haben miteinander geschrieben. Zu einem Treffen kam es wohl nicht, denn "eine Woche später hatte sie plötzlich einen Freund", erinnert sich Kev. Charleen bestätigt, dass sie dann Etienne (21) kennengelernt hat, mit dem sie den Treue-Test wagt.

Laut Charleen war es zwischen den beiden immer nur freundschaftlich, aber ihre Reaktion wirft Fragen auf. "Sie fuckt sich gerade voll darauf ab", stellt Loucia (23) aus Hamburg fest. "Ich hoffe sehr, dass Charleen ehrlich mit uns ist", fügt sie hinzu.

Kev ist auf jeden Fall nicht schüchtern. Als Neuankömmling mischt er direkt am ersten Abend die Villa auf und macht eine klare Ansage: "Ich bin gespannt, ob nicht eine Vergebene meine Traumfrau sein könnte."