"Temptation Island"-Kandidatin rastet aus, als sie Verführer trifft: "Der soll mal seine Fresse halten"
Kreta (Griechenland) - Folge 2 der neuen Staffel "Temptation Island" und in diesem Jahr bekommen es die Vergebenen nicht nur mit den "normalen" Verführerinnen und Verführern zu tun, sondern RTL schickt ihnen auch zwei Profis in die Villen, die schon Reality-TV-Erfahrung haben und die die Treue der Männer und Frauen besonders auf die Probe stellen sollen.
Vor allem Charleen (20) passt das gar nicht. Als sie erfährt, dass Kev (22) neu in die Villa der Frauen einzieht, wird sie nervös, denn die beiden haben eine Vorgeschichte.
Dass der Verführer darüber spricht, gefällt der 20-jährigen aus Düsseldorf aber überhaupt nicht. "Der soll mal seine Fresse halten", fordert sie, als die anderen Männer ihn auf sie ansprechen.
Die beiden lernten sich wohl vor einiger Zeit kennen und haben miteinander geschrieben. Zu einem Treffen kam es wohl nicht, denn "eine Woche später hatte sie plötzlich einen Freund", erinnert sich Kev. Charleen bestätigt, dass sie dann Etienne (21) kennengelernt hat, mit dem sie den Treue-Test wagt.
Laut Charleen war es zwischen den beiden immer nur freundschaftlich, aber ihre Reaktion wirft Fragen auf. "Sie fuckt sich gerade voll darauf ab", stellt Loucia (23) aus Hamburg fest. "Ich hoffe sehr, dass Charleen ehrlich mit uns ist", fügt sie hinzu.
Kev ist auf jeden Fall nicht schüchtern. Als Neuankömmling mischt er direkt am ersten Abend die Villa auf und macht eine klare Ansage: "Ich bin gespannt, ob nicht eine Vergebene meine Traumfrau sein könnte."
Verhalten eines Vergebenen schockt die anderen Männer: "Wäre für mich zu viel gewesen"
Charleens Freund Etienne (21) weiß währenddessen noch nicht, wer der neue Verführer bei den Frauen ist. Dass man sich bei "Temptation Island" verlieben kann, schließt er aber nicht aus. "Glaub mir, wenn du mit einer Person die ganze Zeit für zwei Wochen an einem Ort 24/7 aufeinander hockst, da kannst du schon nach einer Woche was aufbauen", erzählt er Momo (34).
Dass man bereits nach zwei Tagen eine Verbindung zu einer der Verführerinnen aufbauen kann, beweist der Vergebene Jonathan (24) in der zweiten Folge. Seine Bezugsperson ist Verführerin Melina (25), die zufällig genauso heißt wie seine Freundin.
Bei einem Gruppen-Date auf einem Partyboot tanzt er viel mit der 25-Jährigen und landet am Ende mit dem Kopf auf ihrem Schoß. Es gefällt Jonathan auch gar nicht, wenn ein anderer Mann der Verführerin Aufmerksamkeit schenkt. "Jonathan war bei mir ganz schön eifersüchtig, als ich mit jemand anderem getanzt habe", stellt Melina fest.
Sein Verhalten wirft auch bei den anderen Männern Fragen auf. "Ich glaube, Jonathan unterschätzt das hier", sagt Momo (34). Dominik (25) findet: "Für mich wäre es auf jeden Fall zu viel gewesen."
Streaming-Tipp: Die neuen Folgen der achten Staffel "Temptation Island" könnt Ihr immer dienstags online bei RTL+ anschauen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL+