Reaktion auf "Temptation"-Affäre macht fassungslos: Wie naiv kann man sein?!

Kroatien - In der fünften Folge der diesjährigen " Temptation Island "-Staffel steht das zweite Lagerfeuer an. Besonders bei den Frauen hinterlassen die Bilder einen bitteren Nachgeschmack.

"Ich finde halt, das ist von ihm eine eindeutige Aussage eigentlich", versucht Laura (26) Vivian die offensichtliche Wahrheit schonend beizubringen - die schaltet allerdings auf Durchzug, hält an ihrer Beziehung zu Mou fest und "möchte auch seine Seite hören". Und so kehrt sie in die Villa zurück.

Laura (26) kommt nicht damit klar, dass ihr Freund so über die Stränge schlägt. © Screenshot RTL+

Auch bei Laura brodelt es ordentlich. Als sie sieht, wie offen ihr Freund Phil (33) über das gemeinsame Sexleben spricht ("Ich steh genauso sehr auf Blümchensex wie ich auf Auspeitschen steh"), steht ihr der Schreck ins Gesicht geschrieben.

"Mich schockiert einfach am allermeisten, wie doll betrunken er da ist", ärgert sie sich. "Das ist auch ein bisschen peinlich für mich. (...) Ich bin einfach maßlos enttäuscht, dass er sich so die Kante gibt."

Denn eigentlich hatte der 33-Jährige ihr vor der Show versprochen, keinen Tropfen Alkohol anzurühren. Damit hat er nun also eine ihrer zuvor abgesteckten Grenzen überschritten.

Und so bricht sie weinend in ihrem Bett zusammen und muss von den anderen Frauen getröstet werden. Ihre Verunsicherung geht so weit, dass sie sogar einen freiwilligen Show-Exit in Betracht zieht. "Mir reicht das eigentlich, was ich gesehen habe", muss die 26-Jährige sich eingestehen. "Ich weiß nicht, ob das gut wäre für mich, hier zu bleiben. Ich glaub, ich kann das einfach nicht, ich will einfach nur nach Hause."

Die Aussicht auf ein Date mit den Single-Männern treibt sie nur noch tiefer in ihre Krise. Von alldem ahnt Phil in der anderen Villa natürlich rein gar nichts - da wird weiterhin ausgelassen gefeiert.