Selbst die Moderatorin weint! So reagiert Vergebene auf krasse Szenen ihres Verlobten

Kreta (Griechenland) - Lange hat RTL die Zuschauer warten lassen, in der neunten " Temptation Island VIP "-Folge platzt nun aber die Bombe: Vanessa bekommt die unterirdischen Aussagen und Taten ihres Verlobten Aleks (34) zu sehen. Da bleibt kein Auge trocken.

Anfangs versucht Vanessa (25) die Szenen mit Fassung zu nehmen ... © RTL+

Aleks' Behauptung, sie sei inzwischen verwöhnt und abgehoben geworden, schluckt Vanessa noch ohne große Reaktion. "Ich weiß, wer ich bin, ich kenne meine Werte und meinen Werdegang", gibt sie sich selbstbewusst. "Er hat kein Recht, so über mich zu sprechen."

Brenzlig wird es langsam beim Thema Sex: Aleks wünscht sich mehr davon, während sie sich in der Beziehung nicht emotional fallen lassen kann und deshalb nur selten Lust hat. Sie sei kein Mensch, der "einfach hinhält als wäre ich eine Sexpuppe". Und weiter: "Ich werde jetzt hier nicht auf dem Boden kriechen und heulen."

Das wird sich vielleicht noch ändern, denn als Nächstes sind die langersehnten Boots-Szenen dran. Der wohl prägnanteste Satz aus Aleks' Mund: "Meine Frau gibt nicht, wie diese Fische."

Vanessa ist zunächst wie in Schockstarre - "Mir fehlen die Worte. Gott sei Dank habt ihr das eingefangen" -, dann kullern die ersten Tränen. Selbst Moderatorin Janin Ullmann (44) muss weinen, versucht Vanessa aber zu bestärken: "Du hast das nicht verdient. Du bist eine unglaubliche Frau. Du bist gut genug."

Während Aleks in der Männer-Villa von alldem nichts ahnt und seiner Verlobten weiterhin die Schuld für die Beziehungsprobleme in die Schuhe schiebt, erkennt die 25-Jährige: "Er hat mein Leben einfach kaputt gemacht grade."