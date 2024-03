"Temptation Island": Josh verfällt den Verführerinnen bereits am zweiten Tag

Kroatien - In der zweiten Folge von "Temptation Island" vermisst Nasrin ihren Josh (beide 31), der hat sich bereits in eine der Verführerinnen verliebt und lässt es so richtig krachen.

"Fühl mich wie im Urlaub. Bin im Paradies gerade", erklärt Josh begeistert, der schon in der ersten Staffel von "Make Love, Fake Love" um das Herz von Yeliz Koc kämpfte, während er bereits mit Nasrin liiert war. Die findet, dass sich die beiden inzwischen schon "sehr, sehr close [nahe]" gekommen sind, und versucht ihn weiter von sich zu überzeugen.

Während sich die vergebenen Frauen gegenseitig Mut zusprechen, dass ihre Männer treu bleiben werden, lassen die es so richtig krachen.

Viktoria hat Josh den Kopf verdreht. © Screenshot RTL+

Bei einer Hawaii-Party genießt Josh seinen "Urlaub" dann so richtig. Er tanzt, flirtet und grapscht, was das Zeug hält. Verführerin Sandra bemerkt, dass Josh schon "sehr touchy" ist und "seine Hände überall hat". Der bestätigt das auch direkt mal im Interview mit drei Verführerinnen und seinen Händen an deren Po und Brüsten.

Joshs Favoritin ist und bleibt aber Viktoria. Als die ihn in den Pool locken will, kann er zunächst noch widerstehen. Doch dann baut sie sich plötzlich im nassen Bikini aufreizend vor ihm auf und Josh gesteht:

"Deine Augen sind wunderschön (...), in 'nem anderen Universum würde ich mich vielleicht verlieben in dich", erklärt er bereits am zweiten Tag auf "Temptation Island".