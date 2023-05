Lagerfeuer-Drama bei "Temptation Island": Ist hier überhaupt noch eine Beziehung zu retten?

Das zweite "Temptation Island"-Lagerfeuer steht an! In Folge 6 geht es für die Vergebenen vor allem darum, das Gesehene zu verarbeiten und zu reflektieren.

Von Annika Rank

Portugal - Das zweite Lagerfeuer der aktuellen "Temptation Island"-Staffel steht an! In Folge 6 geht es für die (Noch?-)Vergebenen vor allem darum, das Gesehene zu verarbeiten und zu reflektieren.

Die "Schoko Zitrone"-Zeit ist vorbei: Loreen (22) ärgert sich über die Lästereien ihres Freundes. © Screenshot/RTL+ Es dauert nicht lange, da kochen die Emotionen beim Lagerfeuer bereits hoch: Selbst Loreen (22) - die vergleichsweise harmlose Bilder zu sehen bekommt - flippt aus, als ihr Freund Adam (26) bei den Verführerinnen behauptet, sich um den Großteil des gemeinsamen Haushalts zu kümmern. "Der Junge ist ja richtig auf den Kopf gefallen, wo lebt der?!", beschwert sie sich. "Der Typ weiß nicht mal, wie man 'ne Waschmaschine anmacht!". Sie fällt ein düsteres Urteil: "Anscheinend ist die Beziehung doch nicht so perfekt." Auch Sarah (23) kann beim Anblick ihres dauerbetrunkenen und flirty Partners Nico Legat (24) nur mit dem Kopf schütteln: "Ich glaub’, er hat sich jetzt die letzten Gehirnzellen weggesoffen." Temptation Island Temptation Island: "Wenn du Bock hast, Zimmer ist offen für dich!" Als Nico die Bilder seiner weinenden Freundin nach dem vorherigen Lagerfeuer gezeigt werden, beginnt seine selbstsichere Fassade ("Ich bin im Reinen mit mir") plötzlich zu bröckeln: "Ich hab wohl echt krass reingesch***en", stellt er zunächst treffend fest, geht aber wenige Sekunden später in den Trotz-Modus über: "Was will sie sehen, dass ich in der Ecke sitze?! (...) Ich weiß jetzt nicht, was ich ändern soll." Er habe Sarah immer als starke Frau wahrgenommen, tatsächlich erscheint sie ihm nun aber sensibler als je zuvor. "Vielleicht haben wir wirklich zwei verschiedene Meinungen was Treue angeht", kommt Nico ins Grübeln.

Nico (23) erlebt am Lagerfeuer ein Auf und Ab der Gefühle: In der einen Sekunde sieht er seine Fehler ein, in der Nächsten stellt er die Beziehung infrage. © Screenshot/RTL+

Temptation Island 2023: Ist hier noch irgendeine Beziehung zu retten?

Not amused: Charline (25) ist sauer auf ihren Freund Adrian (24). © Screenshot/RTL+ Furios geht es mit Adrian (24) weiter, der seiner Verführerin immer näher kommt: Händchenhalten, Kuscheln im Bett... die Liste ist lang. Die Kirsche auf der Sahnetorte aber natürlich die Tatsache, dass sich der 24-Jährige vor einem Date auf der Toilette selbst befriedigen musste, weil er so "geil" war. Seiner Freundin Charline (25) fällt beinahe die Kinnlade runter: "Hat der irgendwie vergessen, in welchem Format wir hier sind?" Doch auch die anderen Vergebenen kriegen ihren Ärger ab: "Als ob die noch nie Ärsche und Titten gesehen haben! Wie so 12-Jährige benehmen die sich." Adrian hingegen fühlt sich sicherer denn je, denn: "Ich weiß, Charline ist kein Mensch, die dasselbe machen würde wie ich." Dementsprechend entspannt registriert er die Lagerfeuer-Bilder seiner Freundin, sogar der ein oder andere Lacher entweicht ihm. Verführer Mika (24) sieht er nicht als Gefahr an: "Weil ich bin ihre Nummer 1." Temptation Island Vergebener Mann zieht im Bett mit Verführerin blank: "Du bist ja hart!" Besonders aber die Beziehung von Louis (27) und Tatum (23) scheint immer mehr zu bröckeln. "Du musst halt wissen, wie du dich im Fernsehen präsentierst", kommentiert Dr. Doppelmoral abschätzig die Party-Szenen seiner Freundin. "Man hofft natürlich, dass da irgendwo auch ein Prozess ist und dass man sich im Fernsehen auch ein bisschen intelligenter darstellt... das seh ich da leider gar nicht. Das ist einfach nur stumpf." Seine Freundin solle doch auch mal das Experiment und nicht nur ihre Leber testen. Auch Tatum gibt zu, schon zu 99 % mit der Beziehung abgeschlossen zu haben. Auslöser dafür sind vor allem die Aussagen der Verführerinnen: Demnach soll sich Louis abseits der Kameras an Syria (20) rangemacht haben und immer mehr seine Hemmungen verlieren. "Es ist vorbei", verkündet Tatum dramatisch. "Meine Mutter wird sich so schämen, seine Familie wird sich schämen. Das ist einfach nur peinlich und ekelhaft. Ich glaub’ nicht, dass wir hier als Paar rausgehen. Mit so jemandem will ich nichts mehr zu tun haben." Moderatorin Lola (27) kann sie aber noch zum Bleiben überreden.

Je mehr sie sich über ihren Freund ärgert, desto näher kommt sie Verführer Mika (24). © Screenshot/RTL+

Louis (27) wünscht sich mehr intellektuelle Reife von seiner Freundin, hat gleichzeitig aber selbst keine reine Weste. © Screenshot/RTL+

Nach dem Lagerfeuer: Frauen verzweifelt, Männer tiefenentspannt

Während Zuschauer wissen, dass hier Nico und Adrian zu sehen sind, sind die vergebenen Frauen beim Anblick planlos: Welcher ihrer Männer hat sich hier einen Fehltritt erlaubt? © Screenshot/RTL+ Zurück in der Villa kommen die vergebenen Ladys vor allem die Szene mit zwei Männern und vielen vergebenen Frauen in einem Bett nicht klar. Da man nicht genau erkennen konnte, um welche Vergebenen es sich handelte, ist die Spekulation natürlich groß: Alle sind sich sicher, dass es sich um ihren eigenen Freund handelt. Insbesondere Charline hat mit dem Gesehenen zu kämpfen und flüchtet sich in Mikas Arme: "Normalerweise müsste ich voll heulen, aber kann ich irgendwie grade nicht, so als ob ich schon am Abschließen wäre." Von alldem ahnen die vergebenen Boys nichts, lediglich Nico scheint das schlechte Gewissen gepackt zu haben. "Ich hab' vielleicht doch ein bisschen mehr falsch gemacht als gedacht", gesteht er sich ein. "Ich werd’ auf jeden Fall einen kleinen Gang zurückschalten." Bei den Verführerinnen stößt diese angebliche Selbstreflexion jedoch nur auf (geheimen) Spott: "Wenn ich Nicos Freundin wäre, ich hätte das schon längst abgebrochen. Ich kauf’ ihm das nicht ab, null", lautet Melissas (25) knallhartes Urteil. Dann gerät die 25-Jährige jedoch selbst ins Visier: Nico ist überzeugt davon, dass Adrian zu viel Zeit mit der Blondine verbringt und deshalb mal lieber auf Abstand mit ihr gehen sollte. Adrian weist jede Schuld von sich und schiebt alles auf die "anhängliche" Verführerin: "Egal wo ich hingehe, sie folgt mir."

Adrian (24) versteht sich bestens mit Verführerin Melissa (25) - vielleicht sogar ein bisschen zu gut. © Screenshot/RTL+

Tatum (23) hat mit den Lagerfeuer-Bildern zu kämpfen und erwägt sogar den Show-Abbruch. © Screenshot/RTL+