"Temptation Island": Nasrin bricht zusammen, als Josh fremdgeht! "Trockenf*** hier gemacht"

Die vergebenen Frauen genießen einen Spa-Tag. © Screenshot: RTL+

Nach einer weiteren heißen Partynacht in der Männervilla muss Josh am Morgen erst einmal Dampf ablassen und greift sich beherzt in den Schritt. "Heute Morgen hab ich ein bisschen reflektiert", erklärt er seine Masturbationsaktion im Interview. Ob er an Freundin Nasrin oder eher an Verführerin Viktoria gedacht hat, verrät er nicht.



Die lässt es sich bei einem "Spa-Tag" gemeinsam mit den anderen Frauen gut gehen und wird von den männlichen Verführern außerdem massiert.

Doch kaum setzt die Entspannung ein, ertönt ein unheilvolles "Temptation". Gezeigt werden Bilder vom tanzenden Josh und Viktoria, die sich mit ihrem Hintern an ihm reibt. "Leute, echt, was ist das?", flippt Nasrin direkt aus. "Was ist los mit der?", kommentiert sie das Verhalten der Verführerin, bevor sie aus dem Wohnzimmer stürmt und weint.

Im Interview-Raum will sie es dann genau wissen: "Also hatte er 'nen Steifen?"

Als die Produktion das bejahte, kann es die 31-Jährige nicht fassen. "Das war nicht mehr tanzen, sondern er wurde intim mit einer Frau", erklärt Nasrin. Für sie ist Josh fremdgegangen.