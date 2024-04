"Temptation Island": Josh und Phil legen Hand an - "Die Ärsche waren stabil. Alle 'ne 10"

In der Männervilla geht es auch künstlerisch zu. "Alle nebeneinander und wir machen von allen den Po so", leitet Phil den Gipsabdruck an.

Das Bodypainting erfreut vor allem die Verführer: "Erst mal nackig machen", ruft Maurice begeistert und macht sich über Vivians (24) Rücken her. "(...) fühlt sich natürlich sehr gut an", lacht er.

Phil (33) genießt den Anblick der heißen Verführerinnen. © Screenshot:RTL+

Am Abend geht die Party weiter. Josh bekommt Viktorias wackelnden Po in den Schritt gedrückt, bis ihm der Schweiß über die Stirn läuft. "Gib mal Gas", heizt er sie an. "Dicker, ich hab sein D gespürt", berichtet sie stolz den anderen Verführerinnen.

Bei einem Trinkspiel lässt sich Mou (24) den Po eincremen und verschwendet keinen Gedanken an Freundin Vivian. Die diskutiert derweil in der Frauenvilla mit den männlichen Verführern. Noch immer glaubt sie an die Treue von Freund Mou und hofft darauf, dass seine Affäre nur eine Lüge ist: "In erster Linie find ich es wichtig, erst mal meinem Freund zu glauben", erklärt sie naiv und die Verführer schütteln nur verzweifelt den Kopf.

Auch Phil genießt sein Leben und hält zwei miteinander knutschende Verführerinnen im Arm. Eine oben ohne: "Heute ist ein sehr schöner Abend", freut er sich und beobachtet die zwei mit leuchtenden Augen.

Mou stimmt zu: "Jede Minute ist hier geil. Jede Sekunde ist hier geil."