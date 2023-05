Temptation Island: Schwere Vorwürfe gegen Legat-Sohn und RTL - Sexuelle Belästigung im TV?

Im Detail behauptet die Frau, die einst schon Bachelor Niko Griesert (32) korbte, dass Nico am dritten Abend in der Männervilla eine Grenze überschritten habe.

Die Leipziger Tänzerin Nora Lob (34) wirft Kuppelshow-Kandidat Nico sexuelle Belästigung vor. © Instagram/supergirl_nora (Screenshots, Bildmontage)

"Das Wohl unserer Protagonist:innen hat für uns höchste Priorität", heißt es in einem Sender-Statement gegenüber "Bild". Das Team sei an dem Abend von niemandem über derartige Vorfälle informiert worden.

Auch der Beschuldigte selbst weist die Vorwürfe vehement zurück. "Der Vorfall ist eine absolute Lüge! Nora war eine Person, die einem immer sehr nah kam, und wollte durchgehend im Mittelpunkt stehen", erklärte der Sohn von Thorsten Legat.

Unterstützung erhält Nico von Siria Longo. Die Beauty war ebenfalls als Verführerin auf "Temptation Island" unterwegs und in besagter Partynacht hautnah am Geschehen. "Wie kann man so eine Scheiße behaupten?", polterte sie jüngst in ihrer Instagram-Story gegen ihre Mitstreiterin.

Und weiter: "Wir waren 24/7 mit den Jungs zusammen. Wir waren alle dabei, als die Szene passiert ist", stellte die Brünette klar. Einen Unschuldigen mit so einer schlimmen Behauptung an den Pranger zu stellen, ist für Siria ein No-Go.

Alle Mädels und die Produktion könnten bezeugen, dass keine sexuelle Belästigung stattgefunden habe.