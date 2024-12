Verführer aus Reality-Show schwängert prominente Teilnehmerin

Rebecca Ries (29) hat freudige Nachrichten zu verkünden. © Screenshot/RTL+

"Wir haben uns getroffen und dann hat alles seinen Lauf genommen", berichtet Göktug "Gök" Göker (28), der in der RTL-Show die Treue der vier prominenten Ladys testen sollte und direkt ein Auge auf Rebecca geworfen hatte.

"Wir haben öfter was gemacht und waren miteinander. Wir haben die Zeit nachgeholt, die uns dort genommen wurde", erzählt er in der Wiedersehens-Sendung.

In dieser Nachholzeit passierte es dann. "Das war nicht geplant mit dem Baby und war auch am Anfang sehr schwer für uns beide", sagt Gök. "Wir freuen uns aber mittlerweile drauf und freuen uns auch, dass es gesund auf die Welt kommen wird."

Rebecca, die ihre Schwangerschaft als "Unfall" bezeichnet und die Adrian bei "Bachelor in Paradise" kennen und lieben lernte, sei "Temptation Island VIP" sehr dankbar, "dass ich so einen Mann kennenlernen durfte - auch, wenn es auf eine unschöne Art und Weise Adrian gegenüber war. Gök ist das Beste, was mir passieren konnte. Er hat keine bösen Absichten, und ich kann ihm blind vertrauen."