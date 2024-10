"Temptation Island VIP": Fremdgeher unterwirft sich seiner Freundin: "Hab mich zum Hund gemacht"

Ob Jessica (24) den "Wolf" Germain (26) wirklich langfristig zähmen konnte, wird sich im Laufe der Staffel noch zeigen. © RTL

Jessica (24) und Germain (26) aka "Jesmain" haben sich bei "Ex on the Beach" kennen- und lieben gelernt. Die beiden wollen testen, ob der Fuckboy wirklich reformiert wurde, oder der "Wolf" noch immer in ihm schlummert.

Mit ihnen in die Villen ziehen Akka (23, "Too Hot Too Handle") und Lisa-Marie (23, Ex von Mats Hummels) sowie Sarah-Jane Wollny (25) und ihr Freund Tinush (26). Letztere sind bereits seit fast vier Jahren zusammen, wohnen jedoch noch immer getrennt.

Tinush zweifelt daran, ob die beiden wirklich zusammenpassen: "Ob sie meine Traumfrau ist? Da bin ich gerade dabei, das herauszufinden." Seiner Einschätzung nach könnte das "Temptation"-Experiment durchaus gefährlich für die beiden werden. Na, lass das mal nicht Mama Wollny hören.

Von Anfang an ist aber klar, dass Adrian (28) und Rebecca aus dem "Bachelor"-Kosmos eine zentrale Rolle in der Staffel einnehmen werden. "Er ist der Mann, der mich betrogen hat", legt die 29-Jährige die komplizierte Vergangenheit des Paares offen. Adrian habe sie nach dem Seitensprung tagelang angelogen, bis sie ihn dank ihrer "FBI"-Fähigkeiten schließlich entlarven konnte.