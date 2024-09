"Temptation Island VIP"-Cast: Diese vier Promi-Paare stellen sich dem ultimativen Treuetest

Akka und Lisa-Marie (beide 23) leben gemeinsam in Dubai. © RTL / Kimberly Schäfer

Mit ihnen zusammen ziehen Lisa-Marie und Akka (beide 23) in die Luxus-Villen. Sie sind seit einem Jahr zusammen und leben gemeinsam im Wüstenstaat Dubai. Mit der Teilnahme will Lisa-Marie, um die sich vor einigen Jahren Gerüchte um eine Affäre mit Ex-Nationalspieler Mats Hummels (35) rankten, herausfinden, ob ihr Akka wirklich "Mr. Right" für sie ist. Knackpunkt bei beiden ist auch hier das gegenseitige Vertrauen. So gehen Lisa-Maria und Akka seit längerer Zeit nur noch zusammen feiern, weil sie "keinen Bock mehr auf Drama haben".

Drittes Paar im Bunde sind Jessica (24) und Germain (26). Die beiden "Ex on the Beach"-Bekanntheiten sind seit Sommer 2023 ein Paar und leben in einer gemeinsamen Wohnung in Berlin. Beide können sich vorstellen, bald eine Familie zu gründen. Allerdings ist die 24-Jährige noch etwas verunsichert, da Germain lange als echter Schwerenöter galt und bei seinen bisherigen TV-Auftritten kaum etwas hat anbrennen lassen. Er möchte ihr nun jedoch beweisen, dass er sich geändert hat und es wirklich ernst mit ihr meint.

Zu guter Letzt gehen Rebecca (29) und Adrian (28) an den Start. Das "Bachelor in Paradise"-Paar ist seit knapp einem Jahr zusammen - und hat ein großes Problem: Adrian ist seiner Rebecca beim Feiern fremdgegangen. Seinen Fehltritt konnte die 29-Jährige dem ehemaligen "Bachelor"-Kandidaten zwar noch verzeihen, nicht aber, dass er ihr das zunächst verheimlichen wollte. Bei "Temptation Island VIP" möchten die beiden das Vertrauen ineinander wiederherstellen. Immerhin steht schon bald der nächste Schritt an: der Umzug in eine gemeinsame Wohnung nach Köln.

Wie sich die vier Paare schlagen, könnt Ihr ab dem 2. Oktober in zwölf neuen Folgen sowie einer Wiedersehensshow bei RTL+ sehen. Der Staffelopener kann hier sogar schon ab dem 25. September gestreamt werden. Moderiert wird das ganze Spektakel erneut von Lola Weippert (27).