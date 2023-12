Vergebener Mann hat Sex mit Verführerin beim "Temptation Date": "Macht mal halblang!"

Kroatien - Nachdem Mimi (29) und Yannick (28) sich in der letzten Folge wieder in die Arme schließen konnten und es eine dramatische Aussprache zwischen Denise (27) und Lorik (26) gegeben hat, dürfen auch Isi (50) und Kader (52) sowie Umut (26) und Jana-Maria (31) auf ihre "Temptation Dates". Spoiler: Eines der beiden letzteren Paare verlässt zum Abschluss der "Temptation Island VIP" -Staffel das Lagerfeuer als Singles ...

"Emma hat mir das gegeben, was mir in meiner Beziehung gefehlt hat. Sie hat mir gezeigt, dass Jana nicht die Frau an meiner Seite ist, die ich mir vorstelle", so Umuts Begründung für den handfesten Betrug.

Chefkoch Isi beglückt seine Verführerinnen mit einem leckeren Frühstück. © Screenshot/RTL+

Während sich Umut also mit Emma vergnügt, darf Isi sich gleich drei Frauen für sein "Temptation Date" aussuchen. Chanelle und die anderen Verführerinnen drehen den Spieß zum Abschluss aber noch mal um: Statt bedient zu werden, ist es dieses Mal an Isi, die drei Frauen mit einem formidablen Frühstück zu verwöhnen.

"Ich will Kader nicht mehr alles überlassen, auch wenn sie am liebsten alles selber machen will", resümiert der Unternehmer seine Zeit in der Villa der Versuchung. Mit von Schweiß getränktem Hemd präsentiert er seinen drei Damen schließlich Rührei, Toast und Ei. "Ich finde mich gerade so geil, also ich würde mich selbst lieben", protzt der neuernannte Küchen-Chef.

Auch seine Frau Kader darf sich gleich zwei Verführer auf ein abschließendes Dinner mitnehmen. "Vornehmlich wollen wir ihr einen tollen Abend bereiten", freuen sich Nico und Rohani auf ihr exklusives Date mit der TV-Queen. Die hat ihre Begleitung weise gewählt.

"Also ehrlich, ich bin der Kracher, da brauche ich keine Konkurrenz. Ich habe mir bewusst die beiden Schnarchnasen ausgesucht, damit mir keiner die Show stehlen kann", so die 50-Jährige ganz bescheiden. Nach dem Dinner schickt sie die beiden Jünglinge auch alsbald von dannen.

"Haben die gedacht, dass sie die Nacht in meinem Bett verbringen? Also wirklich! Ich brauche meine Ruhe und sammle meine Kräfte für das Lagerfeuer!", stellt Kader klar.