Verstößt Thorsten Legat seinen Sohn Nico? "Es gibt nur noch Alexandra und mich"

Dass in diesem "neuen Leben" anscheinend kein Platz für Nico (und möglicherweise auch dessen Bruder Leon) ist, wird auch in den darauffolgenden Zeilen deutlich.

Er selbst und Alexandra seien "jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir beide sagen: 'Wir werden UNS von fast allen distanzieren und neue Prioritäten setzen in unserem neuen Leben zu zweit.'" (Rechtschreibung angepasst)

Gerade erst hat Moderatorin Lola Weippert (27) Nico Legat in der Wiedersehensfolge mit seinen Missetaten auf der Insel der Versuchung konfrontiert. So war der Promi-Spross seiner damaligen Freundin Sarah (24) bekanntlich vor laufenden Kameras mit Verführerin Siria (21) fremdgegangen.

Nico Legat (25) hatte sich in einem Instagram-Statement zu seiner Fremdgeh-Aktion geäußert. © Montage: Instagram/Screenshot/Nico Legat

"Wir haben alles getan als Paar, was in unserer Kraft lag", heißt es in Legats Posting weiter. "Wenn man Werte vermittelt bekommen hat, sollte man sich im Klaren sein, diese auch umzusetzen im Leben und nicht die andere Richtung nehmen."

Alexandra und er hätten noch viele weitere Dinge angesprochen und es gebe noch "so viele andere Sachen, die man erzählen kann, aber die gehen keinen etwas an".

Der Entschluss des Ehepaars stehe fest: "Es gibt nur noch Alexandra und meiner Wenigkeit in Zukunft. Alles andere bleibt auf der Strecke." Gleichzeitig schrieb die Fußball-Ikone, man müsse um die Liebe kämpfen und sie nicht sofort bei einem Streit wegschmeißen.

In der Kommentarspalte unter dem Beitrag ist die Sache für Fans, die auch die letzte "Temptation Island" verfolgt haben, klar. "Also jetzt, wo es brenzlig für dich wird wegen deines Rufs, brichst du den Kontakt zu Nico ab - und machst das auch ganz öffentlich für die Werbepartner deutlich", kritisiert ein User.

Legats Handlungen würden ein "ganz schwaches Bild" von ihm geben. "Den Kontakt zum eigenen Sohn abzubrechen - wegen Geld und Image. Das ist ein starkes Stück."