Lola Weippert konfrontiert Nico Legat mit seinem Fremdgeh-Sex: Seine Reaktion macht fassungslos

Lola Weippert konfrontiert Nico Legat beim Wiedersehen von Temptation Island 2023 mit seinem Fremdgeh-Sex, doch die Reaktion des Promi-Sohns macht fassungslos.

Von Nicole Reich

Köln - Die bislang wohl krasseste "Temptation Island"-Staffel ist vorbei, doch es gibt noch Redebedarf! Beim großen Wiedersehen treffen alle vier (Ex-)Paare noch einmal aufeinander. Moderatorin Lola Weippert (27) nimmt Fremdgänger Nico Legat (25) ins Gebet, dessen Reaktion sorgt jedoch für kollektive Fassungslosigkeit.

ACHTUNG, SPOILER!

Tatum (24) muss sich bei der "Temptation Island"-Reunion erneut ansehen, wie Louis (28) mit einer Verführerin flirtet. © Screenshot/RTL+ Zuerst werden Tatum (24) und Louis (28) auf die vorderen Plätze gebeten, um ihre jeweiligen Werdegänge auf der Insel der Versuchung anhand von Bewegtbildern zu rekapitulieren. Prompt kommt die erste Unruhe im Studio auf.

"Adrian, meinst du, wir schaffen es heute, die andere Person ausreden zu lassen?", weist Lola den motzigen Muskelmann souverän zurecht, nachdem dieser dreist einen Redebeitrag seiner Verflossenen Charline (26) unterbrochen hatte. Inzwischen kein Paar mehr sind auch Tatum und Louis. "Es ist einfach zu viel passiert", erklärt die brünette Berlinerin die erst kürzlich vonstatten gegangene Trennung und nennt vor allem den Vertrauensbruch durch "Temptation Island" als Grund. Temptation Island Morddrohungen gegen TV-Fremdgänger Nico: Jetzt macht Papa Thorsten Legat "Kasalla"! Louis hat hingegen noch nicht mit der Beziehung abgeschlossen und kündigt an, Tatum zurückgewinnen zu wollen: "Ich will das nicht kampflos aufgeben. Klar liebe ich sie noch."

"Temptation Island"-Reunion: Charline und Mikael haben sich hinter der Kamera geküsst

Charlines (26, l.) Ex-Freund Adrian (25) und Verführerin Justyna (27, r.) sind ein Paar! © Screenshot/RTL+ Danach ist für Charline und Adrian (25) die Gelegenheit gekommen, weitere Giftspitzen auszutauschen. "Ich hab mir keinen runterholen lassen, ich hab keine M*** angefasst", versucht der Fremdflirter seine Hände in Unschuld zu waschen, bis sich seine Ex Hilfe suchend an die Produktion wendet: "Habt ihr mal 'nen Schraubenzieher? Bei dem ist doch irgendwas locker da oben." Weiterhin jeglichen "Trockensex" leugnend, holt Adrian zum Gegenschlag aus: Charline habe ihren Verführer Mikael (25) in einem ruhigen Moment abseits der TV-Kameras geküsst. Und tatsächlich gesteht die Blondine: "Ja, da gab's einen Kuss ... beim letzten Date." Für eine Beziehung mit dem Kasseler Single-Mann reichte es nach der Show jedoch nicht. Mika habe nach den Dreharbeiten zu "viel Blödsinn" angestellt. "Ich hab mich dazu entschieden, dass ich die Schnauze voll von der Männerwelt habe", lautet Charlines Fazit. Temptation Island Fremdgeh-Sex bei "Temptation Island": Nico Legat äußert sich - "am Ende bin ich der Dumme" Gleichzeitig lässt Adrian eine echte Bombe platzen: Er ist jetzt mit seiner Verführerin Justyna (27, Kosename "Bibiiii") zusammen! "Wir hatten nach 'Temptation Island' jeden Tag Kontakt miteinander und das hat sich einfach so entwickelt", bestätigt die Bremerin. Er habe noch nie so eine schöne Beziehung gehabt, kann sich Adrian einen letzten Seitenhieb gegen Charline nicht verkneifen.

Sarah rechnet mit Fremdgänger Nico ab: "Steckst deinen kleinen Schwanz in die Alte"

Sarah (24) heizt ihrem Verflossenen Nico Legat (25) nach dessen Betrug ein. © Screenshot/RTL+ Dann geht es erst richtig ans Eingemachte! Während der versammelten Runde noch einmal Nicos Party-Eskapaden, die bekanntlich im Sex mit Verführerin Siria (21) gipfelten, vorgespielt werden, kann der Fremdgänger ein amüsiertes Grinsen bei vielen Szenen nicht unterdrücken. "Nico, wie kann das sein, dass du hier lächelnd sitzt?", zieht Lola den Sohn von Fußball-Legende Thorsten Legat (54) zur Rechenschaft. "Ein paar Situationen waren lustig, aber für die meisten schäme ich mich", gibt sich der Promi-Spross plötzlich ganz kleinlaut. Seine betrogene Ex-Freundin Sarah (24) hat genug: "Du erzählst da einen von 'Ich liebe dich', 'Ich vermisse dich' und ein paar Tage später steckst du deinen kleinen Schwanz in die Alte oder was? Du zeigst noch nicht mal Reue, sondern lachst noch. Was bist du für ein räudiger Mensch, widerlich!" Nach dem Auszug aus den "Temptation Island"-Villen habe Nico ihr in einer Sprachnachricht mitgeteilt, "dass er nichts bereut und komplett mit sich im Reinen ist". Auf Drängen von Lola hin versucht es der Polohemdträger mit einer halbseidenen Entschuldigung: "Das, was ich Sarah angetan habe, war maximale Scheiße." Was dann rauskommt, straft den Verführten jedoch Lügen.

Nico lächelt immer wieder, während ihm die Bilder von der Insel der Versuchung vorgespielt werden. © Screenshot/RTL+

Lola Weippert (27) redet mit Engelszungen auf Nico ein und fordert eine Erklärung. © Screenshot/RTL+

Nico gesteht: Er ging seiner Freundin für Fame bei "Temptation Island" fremd

Sarah ist mit den Nerven und ihrem Ex-Freund am Ende. © Screenshot/RTL+ "Als er seine Sachen abgeholt hat, sagte er zu mir, dass von Anfang an alles mit seinem 'Manager' geplant war", macht Sarah Nicos Beteuerung zunichte, er habe nicht aus Fame-Gründen seine Freundin im TV betrogen. Auf Lolas hartnäckiges Nachhaken hin fällt das Kartenhaus des Legat-Sohns endgültig in sich zusammen. Sein Vater habe von allem, was in der Show passiert ist, gewusst. "Vielleicht gibt es bei mir zwei Gesichter. (...) Ich hab ab einem gewissen Punkt mit der Beziehung abgeschlossen, dann dachte ich mir, gibste einfach Vollgas und scheißt auf alles." Als Nico Lolas Frage "Also bist du mit der Absicht zu 'Temptation Island', Schluss zu machen und einfach nur Show zu machen?" erstmals ehrlich bejaht, sackt Sarah fassungslos in sich zusammen. Dass sie überhaupt jemals Gefühle für ihren Ex-Freund hatte, empfände sie inzwischen als "beschämend". Glücklicherweise habe sie in dem knappen Jahr seit den Dreharbeiten einen neuen Mann kennengelernt, "der es geschafft hat, mir innerhalb kürzester Zeit so viel mehr zu geben, als Nico es je konnte". Aus dem Fremdgänger und seiner Verführerin wurde übrigens kein Paar. Nach einem gemeinsamen Wochenende in Karlsruhe habe man gemerkt, dass aufgrund der räumlichen Distanz nicht mehr zwischen ihnen entstehen könne, berichtet Nico. Lolas Schlussplädoyer entgeht der von allen Anwesenden geächtete Liebesbetrüger trotzdem nicht: "Ich hoffe, dass du, Nico, aus alldem lernst und anfängst zu reflektieren und dass du nie wieder eine Frau so respektlos behandelst."

Zu guter Letzt: Loreen (23) und Adam (27) sind nach ihrer Verlobung bei "Temptation Island" weiter glücklich miteinander. Einen Termin für die Hochzeit gibt es noch nicht. © Screenshot/RTL+