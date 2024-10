Vertragsbruch! Temptation Island-Verführer wurde aus aktueller Staffel geschnitten!

Ist mit der Entscheidung, von RTL aus der noch laufenden Staffel Temptation Island VIP herausgeschnitten zu werden, nicht einverstanden: Reality-Darsteller Cem Huth. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/cemhuth ; Thomas Banneyer/dpa

Was war passiert? Cem sollte sich als Verführer der Show unter anderem an Reality-Sternchen Sarah-Jane Wollny (28, "Die Wollnys") heranmachen. Das sei, so die Schilderung des Darstellers, offenbar auch so passiert.

Nur die Zuschauer hatten davon am Ende nichts gesehen, denn RTL hatte ihn einfach aus allen Folgen der Staffel nachträglich entfernt.

Cem spricht in einem Instagram-Video darüber, dass es zwischen Sarah-Jane und ihrem Freund Tinush (26) Eifersucht gegeben haben soll. Ob die daraus resultierende Streitigkeiten zwischen Tinush und Cem der Grund für den nachträglichen Ausschluss waren, ist jedoch nicht bekannt.

Fest steht: RTL wirft Cem Vertragsbruch mit der Produktionsfirma der Show vor. Verdächtig war außerdem, dass er daraufhin Kommentare auf seinem Instagram-Profil gelöscht hatte, die auf seine Vergangenheit anspielen.