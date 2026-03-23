Reality-Sternchen mit Aggressionsproblemen geht komplett an die Decke: "Kleiner Hund, Pisser, Bastard"
Portugal - Unter fünfzig Sternchen kann es nur einen Gewinner geben, doch bis dahin müssen sich die Reality-Queens und -Kings auch in den neuen Folgen "The 50" durch jede Menge Zoff kämpfen. Blöd nur, wenn man ihn extra provoziert und dann nicht mit den Konsequenzen klarkommt.
Umut Tekins (28) neue Mission: in der Gruppe rund um Maurice Dziwak (27) ein paar Zweifel säen.
Zumindest versucht er es, indem er die anderen darauf hinweist, dass Maurice in der Exit-Abstimmung nicht für seinen Teampartner gestimmt hat.
Dieser geht gar nicht weiter auf die Vorwürfe ein. "Du musst dir eins merken, mein Sohn, die hier, die halten alle zusammen", klärt Maurice auf, während er auf seine Verbündeten zeigt.
Plötzlich setzt es bei Umut aus und er faucht Maurice an, dass dieser ihn nicht "mein Sohn" nennen soll. "Bruder, soll ich auch sagen, dass ich deine Mutter hatte?", ärgert er sich.
Paul Aubster klinkt sich ein und nimmt Maurice in Schutz: "Das ist übertrieben."
Genug für Umut, dessen Zündschnur bekannterweise nicht existent ist. "Kleiner Hund, was denkt der Pisser sich? So ein kleiner Bastard", redet er sich im Gehen immer weiter in Rage. Dieser Streit ist sicher noch nicht beendet.
Streit der Ex-Rivalen geht bei "The 50" in die nächste Runde: "So ein Arschloch"
Ebenfalls keine Freunde mehr werden Chris Töpperwien (52) und Marlisa Rudzio (36). Schon bei "Reality Backpackers" lief es nicht sonderlich gut für die ehemaligen Teamkollegen.
"Das war so ein Arschloch, der hat sich so danebenbenommen", erinnert sich Marlisa. Auslöser war ihr Rucksack, den Chris seiner Partnerin nicht abnehmen wollte.
"Das ist die neue Emanzipation heutzutage", wirft der 52-Jährige Marlisa an den Kopf und äußert auch gleich noch einen Exit-Wunsch. "Es wäre schön, wenn sie mit mir nach Hause fährt."
Marlisa fasst sein Verhalten zusammen: "noch ein bisschen Sendezeit, weil er zu langweilig ist".
Und warum jetzt der ganze Stress? "Ich finde sie halt scheiße", schließt Chris das Thema ab. Das beruht sicher auf Gegenseitigkeit.
Die Folgen 7, 8 und 9 der neuen Staffel "The 50" könnt Ihr ab sofort bei Prime Video streamen. Immer montags werden drei neue Episoden veröffentlicht.
Titelfoto: Montage: Amazon Prime Video