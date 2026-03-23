Reality-Sternchen mit Aggressionsproblemen geht komplett an die Decke: "Kleiner Hund, Pisser, Bastard"

Portugal - Unter fünfzig Sternchen kann es nur einen Gewinner geben, doch bis dahin müssen sich die Reality-Queens und -Kings auch in den neuen Folgen " The 50 " durch jede Menge Zoff kämpfen. Blöd nur, wenn man ihn extra provoziert und dann nicht mit den Konsequenzen klarkommt.

Umut Tekin (28) ist on fire. © Amazon Prime Video

Umut Tekins (28) neue Mission: in der Gruppe rund um Maurice Dziwak (27) ein paar Zweifel säen.

Zumindest versucht er es, indem er die anderen darauf hinweist, dass Maurice in der Exit-Abstimmung nicht für seinen Teampartner gestimmt hat.

Dieser geht gar nicht weiter auf die Vorwürfe ein. "Du musst dir eins merken, mein Sohn, die hier, die halten alle zusammen", klärt Maurice auf, während er auf seine Verbündeten zeigt.

Plötzlich setzt es bei Umut aus und er faucht Maurice an, dass dieser ihn nicht "mein Sohn" nennen soll. "Bruder, soll ich auch sagen, dass ich deine Mutter hatte?", ärgert er sich.

Paul Aubster klinkt sich ein und nimmt Maurice in Schutz: "Das ist übertrieben."

Genug für Umut, dessen Zündschnur bekannterweise nicht existent ist. "Kleiner Hund, was denkt der Pisser sich? So ein kleiner Bastard", redet er sich im Gehen immer weiter in Rage. Dieser Streit ist sicher noch nicht beendet.