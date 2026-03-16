Dreister Verrat erschüttert Mega-Reality-Show: "Wie Jesus vor Gericht"

Portugal - In den drei neuen Folgen " The 50 " spitzt sich der Konkurrenzkampf unter den verbliebenen Promis immer mehr zu. Wer eine falsche Entscheidung trifft, steht sofort auf der Abschussliste. Das erfährt ein "FBoy Island"-Alumni am eigenen Leib.

Krisen-Talk bei den Männern: Lukas K. (31) hat der Allianz ein Messer in den Rücken gestochen. Ein No-Go! © Amazon Prime Video

Bei der Abstimmung, welche Promis vor dem Exit bewahrt werden sollen, behauptet Lukas Kuhlmann (31) fälschlicherweise, dem Zauberer Philo Kotnik (43) seine Stimme gegeben zu haben.

Luca Valerio (24) enttarnt den Schwindel allerdings sofort: "Ohne mit der Wimper zu zucken, so dreist einfach am Lügen." Sein "FBoy-Island"-Kollege Tim Dolle (32) ist entsetzt von der - in seinen Augen - dreisten Lüge: "Lukas ist ein falscher Fuffi!"

Im weiteren Verlauf der neuen Episoden kocht der Eklat immer mehr hoch. Lukas' bisherige Allianz nimmt ihm den "Verräter-Move" so übel, dass sie ihn ab sofort nicht mehr schützen wollen.

Der 31-Jährige versteht die Welt nicht mehr: "Warum kommen auf einmal alle an und machen mich wie Jesus vor Gericht?! (...) Es war mir einfach unangenehm, ich hab ja keinen umgebracht."

So wie es aussieht, könnte ihn die "Notlüge" rund um die Stimme für Philo aber wohl den Platz in der Show kosten.