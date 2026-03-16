Dreister Verrat erschüttert Mega-Reality-Show: "Wie Jesus vor Gericht"
Portugal - In den drei neuen Folgen "The 50" spitzt sich der Konkurrenzkampf unter den verbliebenen Promis immer mehr zu. Wer eine falsche Entscheidung trifft, steht sofort auf der Abschussliste. Das erfährt ein "FBoy Island"-Alumni am eigenen Leib.
Bei der Abstimmung, welche Promis vor dem Exit bewahrt werden sollen, behauptet Lukas Kuhlmann (31) fälschlicherweise, dem Zauberer Philo Kotnik (43) seine Stimme gegeben zu haben.
Luca Valerio (24) enttarnt den Schwindel allerdings sofort: "Ohne mit der Wimper zu zucken, so dreist einfach am Lügen." Sein "FBoy-Island"-Kollege Tim Dolle (32) ist entsetzt von der - in seinen Augen - dreisten Lüge: "Lukas ist ein falscher Fuffi!"
Im weiteren Verlauf der neuen Episoden kocht der Eklat immer mehr hoch. Lukas' bisherige Allianz nimmt ihm den "Verräter-Move" so übel, dass sie ihn ab sofort nicht mehr schützen wollen.
Der 31-Jährige versteht die Welt nicht mehr: "Warum kommen auf einmal alle an und machen mich wie Jesus vor Gericht?! (...) Es war mir einfach unangenehm, ich hab ja keinen umgebracht."
So wie es aussieht, könnte ihn die "Notlüge" rund um die Stimme für Philo aber wohl den Platz in der Show kosten.
Konkurrenzkampf bei "The 50": Bei den Spielen werden die Krallen ausgefahren!
Auch das erste Joker-Spiel der Staffel bietet hervorragenden Stoff für Streitereien. Teilweise so aus dem Nichts, dass man als Zuschauer gar nicht mehr richtig durchblickt.
So fordert Julia Römmelt (32) Maria Bell plötzlich "humorvoll" dazu auf, ihren Spielstein zu eliminieren. Die 37-Jährige fasst das offenbar als Provokation auf und droht Julia mehrmals an, ihr den Stock in ihrer Hand auf den Kopf zu schlagen.
Wer sich ebenfalls nicht riechen kann, sind Umut Tekin (28) und Maurice Dziwak (27). Letzterer kickt den 28-Jährigen absichtlich aus dem Spiel und freut sich danach einen Ast ab: "Leck mich am Arsch, ich war voll in meinem Film!"
Und der Grund für seine riesige Schadenfreude? "Umut ist bei mir auf jeden Fall so ein Triggerpunkt", so Maurice. Und das scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen ...
Die Folgen 4, 5 und 6 der neuen Staffel "The 50" könnt Ihr ab sofort bei Prime Video streamen. Immer montags werden drei neue Episoden veröffentlicht.
Titelfoto: Montage Amazon Prime Video