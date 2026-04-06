Pleite-Promis beenden "dümmste Staffel": "Was sollen die Zuschauer von uns denken?"
Portugal - Emotionales und fieses Finale bei "The 50"! In der Prime-Video-Show werden auch am Ende weiter fleißig Kandidaten ausgesiebt, teilweise durch Dummheit anderer. Zwischenzeitlich sinkt der Jackpot auf 0 Euro, wird dann aber wieder angehoben - für eine oder einen von Euch!
ACHTUNG, SPOILER!
Wieder einmal zeigt Sebastian "C-Bas" Meichsner (40), dass er für viele einer der größten Konkurrenten ist. Nicht nur belegt er hinter Julia Römmelt (32) den zweiten Platz, vorher verarscht er auch alle. Der "Bullshit TV"-YouTuber behauptet, dass eine Person ein goldenes Ticket fürs Finale bekommt und eine andere gemeinschaftlich eliminiert werden müsse. Als die harte Entscheidung steht, löst er auf: "Es war nur ein Prank!"
Vorher machen sich ein paar Jungs zum Affen. Bei einer Nominierung wird der Spieß rumgedreht und es wird nicht für einen Verbleib, sondern einen Exit abgestimmt. Dumm nur, dass vier Männer nicht zugehört haben.
Drei von ihnen, Maurice Dziwak (27), Lukas Kuhlmann (31) und sogar sein "Forsthaus Rampensau"-Bro Oliver Ginkel (28), wählen Paul Aubster (29) und kicken den Berliner somit raus, obwohl sie ihn eigentlich behalten wollten. Jessica Hnatyk (25) kann es nicht glauben: "Wie hohl sind die eigentlich?"
Richtig schlimm wird auch ein Arenaspiel. Acht Leute stehen um den Buzzer, einer muss drücken, damit die Gewinnsumme nicht weiter herunterrasselt. Gleichzeitig müsste der Drücker aber auch gehen. Da niemand pusht, sind 34.286 Euro weg. "Wir sind die dümmste Staffel ever", resümiert Jennifer Iglesias (27). Und Oliver ergänzt: "Was sollen die Zuschauer von uns denken?"
The 50 (Amazon Prime Video): Julia Römmelt will nichts von Frauen-Allianz wissen
Für eine letzte wichtige Entscheidung, vor allem aber um den Jackpot auf 28.000 Euro anzuheben, wird C-Bas in die Arena geschickt. Dort kriegt er zwar die Kohle, muss aber auch vier Leute eliminieren. Er wählt Lukas Baltruschat (31), Tim Dolle (32), Marvin Kleinen (31) und Maurice.
Eine mögliche Frauen-Allianz der zu diesem Zeitpunkt noch vier übrigen Damen zerschlägt sich, weil die spätere Gewinnerin Julia nicht mitmacht.
Jessica, Jennifer und Chiara Fröhlich (28) haben ein schlechtes Bauchgefühl bei Julia. Das zeigt sich dann bei einer Nominierung, als sie erst für einen Exit von Chiara, danach auch gegen Jessica stimmt.
Mehr und mehr lichtet sich das Feld - bis am Ende Julia das Finalspiel gewinnt. Auch nur, weil C-Bas wegen eines Regelverstoßes disqualifiziert wird.
Die 28.000 Euro erhält nun einer von Julias rund 1,2 Millionen Instagram-Followern.
Die finalen Folgen 13, 14 und 15 der neuen Staffel "The 50" könnt Ihr ab sofort bei Prime Video streamen. Ob der Löwe auch 2027 wieder in sein Schloss einlädt?
Titelfoto: Bildmontage: Prime Video