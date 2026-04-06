Pleite-Promis beenden "dümmste Staffel": "Was sollen die Zuschauer von uns denken?"

Portugal - Emotionales und fieses Finale bei " The 50 "! In der Prime-Video-Show werden auch am Ende weiter fleißig Kandidaten ausgesiebt, teilweise durch Dummheit anderer. Zwischenzeitlich sinkt der Jackpot auf 0 Euro, wird dann aber wieder angehoben - für eine oder einen von Euch!

Julia Römmelt (32) ist die Siegerin der dritten "The 50"-Staffel und beerbt damit Raffa Plastic (31) und Paco Herb (30). © Prime Video

Wieder einmal zeigt Sebastian "C-Bas" Meichsner (40), dass er für viele einer der größten Konkurrenten ist. Nicht nur belegt er hinter Julia Römmelt (32) den zweiten Platz, vorher verarscht er auch alle. Der "Bullshit TV"-YouTuber behauptet, dass eine Person ein goldenes Ticket fürs Finale bekommt und eine andere gemeinschaftlich eliminiert werden müsse. Als die harte Entscheidung steht, löst er auf: "Es war nur ein Prank!"

Vorher machen sich ein paar Jungs zum Affen. Bei einer Nominierung wird der Spieß rumgedreht und es wird nicht für einen Verbleib, sondern einen Exit abgestimmt. Dumm nur, dass vier Männer nicht zugehört haben.

Drei von ihnen, Maurice Dziwak (27), Lukas Kuhlmann (31) und sogar sein "Forsthaus Rampensau"-Bro Oliver Ginkel (28), wählen Paul Aubster (29) und kicken den Berliner somit raus, obwohl sie ihn eigentlich behalten wollten. Jessica Hnatyk (25) kann es nicht glauben: "Wie hohl sind die eigentlich?"

Richtig schlimm wird auch ein Arenaspiel. Acht Leute stehen um den Buzzer, einer muss drücken, damit die Gewinnsumme nicht weiter herunterrasselt. Gleichzeitig müsste der Drücker aber auch gehen. Da niemand pusht, sind 34.286 Euro weg. "Wir sind die dümmste Staffel ever", resümiert Jennifer Iglesias (27). Und Oliver ergänzt: "Was sollen die Zuschauer von uns denken?"