Peinliche Umut-Show und OnlyFans-Eklat: "The 50"-Stars gehen sich fast an die Gurgel

Portugal - Im Kampf um die Krone spitzt sich der Konkurrenzkampf unter den Kandidaten der dritten " The 50 "-Staffel immer weiter zu. Vor allem Umut Tekin (28) scheint in den drei neuen Episoden sein ganz eigenes Spiel zu spielen.

Umut Tekin (28, r.) macht sich auch in diesem Format nicht viele Freunde. © Amazon Prime Video

"Der Mann ist unberechenbar", bringt YouTuber C-Bas (39) die Person Umut auf den Punkt. "Man kann ihm wirklich nicht vertrauen." Paul Aubster (29) stimmt zu: "Diese Verlogenheit ist ekelhaft."

Dass der Großteil der verbliebenen Teilnehmenden den Ex-Dschungelcamper jetzt auf dem Kieker hat und wohl bei der erstbesten Gelegenheit aus der Show kicken wird, hängt nicht nur mit einer vorangegangenen kontroversen Rauswurf-Entscheidung zusammen.

Denn vor allem auch der andauernde Streit mit Maurice Dziwak (27) erhitzt die Gemüter in der Villa. Immer wieder geraten die beiden "Löwen" aneinander, müssen beim Arenaspiel sogar zurückgehalten werden, damit sie sich nicht körperlich angreifen.

"Kleiner Hampelmann, ich schwör bei Gott, ich fress dich auf", geht Maurice nach einer Umut-Provokation an die Decke. "Du machst immer die gleiche Scheiße! Menschen denken, du änderst dich. Aber: Einmal scheiße bliebt immer scheiße. [...] Der kann mir doch die Eier nuckeln."