Peinliche Umut-Show und OnlyFans-Eklat: "The 50"-Stars gehen sich fast an die Gurgel
Portugal - Im Kampf um die Krone spitzt sich der Konkurrenzkampf unter den Kandidaten der dritten "The 50"-Staffel immer weiter zu. Vor allem Umut Tekin (28) scheint in den drei neuen Episoden sein ganz eigenes Spiel zu spielen.
"Der Mann ist unberechenbar", bringt YouTuber C-Bas (39) die Person Umut auf den Punkt. "Man kann ihm wirklich nicht vertrauen." Paul Aubster (29) stimmt zu: "Diese Verlogenheit ist ekelhaft."
Dass der Großteil der verbliebenen Teilnehmenden den Ex-Dschungelcamper jetzt auf dem Kieker hat und wohl bei der erstbesten Gelegenheit aus der Show kicken wird, hängt nicht nur mit einer vorangegangenen kontroversen Rauswurf-Entscheidung zusammen.
Denn vor allem auch der andauernde Streit mit Maurice Dziwak (27) erhitzt die Gemüter in der Villa. Immer wieder geraten die beiden "Löwen" aneinander, müssen beim Arenaspiel sogar zurückgehalten werden, damit sie sich nicht körperlich angreifen.
"Kleiner Hampelmann, ich schwör bei Gott, ich fress dich auf", geht Maurice nach einer Umut-Provokation an die Decke. "Du machst immer die gleiche Scheiße! Menschen denken, du änderst dich. Aber: Einmal scheiße bliebt immer scheiße. [...] Der kann mir doch die Eier nuckeln."
The 50: Die Frauen-Allianz beginnt zu bröckeln
Nicht nur bei den Männern, sondern auch innerhalb der Frauen-Allianz fliegen die Fetzen. Und das alles nur, weil Marlisa Rudzio (36) einem anderen Teilnehmer von Julia Römmelts (32) OnlyFans-Tätigkeit erzählt hat.
Julia schließt daraus, dass Marlisa die Information gezielt gestreut hat, um sie in ein schlechtes Licht zu rücken. Die 36-Jährige streitet alles ab: "Ich judge niemanden. Es war ein ganz normales Gespräch!"
So richtig kauft Julia ihr das allerdings nicht ab, kreidet den anderen Frauen stattdessen an, sie gezielt aus der Allianz auszuschließen, weil sie sich auch mit den Männern im Haus gut versteht.
"Ich kriege da keine positiven Vibes", erklärt die 32-Jährige. Und das scheint wohl durchaus auf Gegenseitigkeit zu beruhen.
Die Folgen 10, 11 und 12 der neuen Staffel "The 50" könnt Ihr ab sofort bei Prime Video streamen. Immer montags werden drei neue Episoden veröffentlicht.
Titelfoto: Montage Amazon Prime Video