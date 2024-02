The Voice Kids: Sendetermin für neue Staffel steht fest!

Berlin - Auch 2024 werden bei " The Voice Kids " wieder junge Talente gesucht. Nun wurde der Sendetermin für die 12. Staffel der Musik-Castingshow bekannt gegeben.

In der neuen Staffel setzt "The Voice Kids" auf bewährte Gesichter: Moderatorin Melissa Khalaj (34), Wincent Weiss (31), Alvaro Soler (33), Lena Meyer-Landrut (32), Michi Beck (56), Smudo (55) und Moderator Thore Schölermann (39, v.l.n.r.). © Seven.One/Claudius Pflug

Los geht es auf Joyn am Freitag, 15. März, mit der ersten Ausgabe der Blind Auditions und der neuen Joyn-Sonderausgabe "The Voice Kids - Die Warm-Up-Show".

Bei SAT 1. starten die Blind Auditions eine Woche später am Freitag, 22. März. Das teilte der Sender am Mittwoch mit.

Auf den roten Stühlen nimmt in diesem Jahr die aus Staffel 11 bekannte Jury Platz: Wincent Weiss (31), Alvaro Soler (33), Lena Meyer-Landrut (32) sowie Michi Beck (56) und Smudo (55).

Die Kinder und jungen Teenager im Alter von 8 bis 15 Jahren müssen bei den Blind Auditions zunächst die Jury von sich überzeugen, bevor sie in den Battles und Sing-Offs gegeneinander antreten.

In "The Voice Kids - Die Warm-Up-Show" zeigt Sängerin Chiara Castelli (24) schon zum Show-Start Highlights und exklusive Moment aus der neuen Staffel. Backstage talkt Castelli persönlich mit den Coaches und trifft "The Voice Kids"-Teilnehmer aus den vergangenen Staffeln.