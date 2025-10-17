DDR-Drama bei "The Voice of Germany": Kandidatin sucht ihre verschollene Halbschwester

Berlin - Ergreifender Moment bei " The Voice of Germany ": Kandidatin Simone Kotowski (61) erzählte bei den Blind Auditions am Donnerstagabend ihre dramatische Lebensgeschichte und sendete einen emotionalen Aufruf.

Simone Kotowski (61) sang für ihre Halbschwester den Carpenters-Song "Close To You". © Joyn

Die gebürtige Berlinerin wuchs in der DDR auf "und ich hatte eine friedliche Kindheit, doch es gab ein Ereignis, das mich bis heute prägt".

Als sie fünf Jahre alt war, brachte ihre Mutter im Krankenhaus ein gesundes Mädchen zur Welt. Simone kämpft mit den Tränen und berichtet: Das Kind sei ihrer Mutter weggenommen worden. "Man hat ihr Stunden später erklärt, es sei gestorben."

Wenn sie heute mit ihrem Stiefvater, dem Vater des Babys, den Ort des Geschehens besuche, bekomme sie immer noch Gänsehaut. Ihre Mutter war weiterhin der felsenfesten Überzeugung: "Ich glaube, dass die Schwester noch lebt."

Simone und ihr Stiefvater befürchten, dass das Kind vielleicht sogar verkauft wurde. Hintergrund: Hunderte Frauen und Männern wurden in der ehemaligen DDR die Kinder weggenommen ("Zwangsadoption"), weil sie als "Staatsfeinde" galten.