DDR-Drama bei "The Voice of Germany": Kandidatin sucht ihre verschollene Halbschwester
Berlin - Ergreifender Moment bei "The Voice of Germany": Kandidatin Simone Kotowski (61) erzählte bei den Blind Auditions am Donnerstagabend ihre dramatische Lebensgeschichte und sendete einen emotionalen Aufruf.
Die gebürtige Berlinerin wuchs in der DDR auf "und ich hatte eine friedliche Kindheit, doch es gab ein Ereignis, das mich bis heute prägt".
Als sie fünf Jahre alt war, brachte ihre Mutter im Krankenhaus ein gesundes Mädchen zur Welt. Simone kämpft mit den Tränen und berichtet: Das Kind sei ihrer Mutter weggenommen worden. "Man hat ihr Stunden später erklärt, es sei gestorben."
Wenn sie heute mit ihrem Stiefvater, dem Vater des Babys, den Ort des Geschehens besuche, bekomme sie immer noch Gänsehaut. Ihre Mutter war weiterhin der felsenfesten Überzeugung: "Ich glaube, dass die Schwester noch lebt."
Simone und ihr Stiefvater befürchten, dass das Kind vielleicht sogar verkauft wurde. Hintergrund: Hunderte Frauen und Männern wurden in der ehemaligen DDR die Kinder weggenommen ("Zwangsadoption"), weil sie als "Staatsfeinde" galten.
"The Voice of Germany": Simone Kotowski sendet Aufruf im TV - "Bitte melde dich"
Simone gibt die Hoffnung nicht auf: "Wenn du am 30.08.1968 in Berlin geboren bist und du vielleicht herausgefunden hast, du bist Adoptivkind … Bitte melde dich einfach! Bitte!"
Für die Verschollene singt Simone den Song "Close to You" (1970) des Pop-Duos The Carpenters: "Bei dem Song denke ich an meine Schwester. Sie ist vielleicht ganz in meiner Nähe. Sie kann mich vielleicht sehen", hofft Simone, die die Tochter des "Sputniks"-Musikers Henry Cott’n Kotowski (†74) ist.
Als Simone am Klavier sitzt, hat sie die Jury schon bei den ersten ikonischen Klaviertönen überzeugt.
"Ich liebe den Song einfach", platzt es aus Shirin David (30) heraus. Auch Rea Garvey (52) ist von den Socken, buzzt sogar. Er muss allerdings einräumen: "Ich bin der absolut falsche Coach für dich." Warum, das verrät er nicht.
Am Ende fällt Simones Wahl auf Michi Beck (57) und Smudo (57) als "The Voice"-Coach.
