"The Voice": Nachfolger von Thore Schölermann moderierte Frühstücksfernsehen

Berlin - Nach 14 Jahren heißt es Abschied nehmen: Thore Schölermann (41), das langjährige Gesicht von "The Voice of Germany" , gibt sein Moderationsmikrofon aus der Hand. Sein Nachfolger soll kein Unbekannter sein.

Moderator Matthias Killing (46) ist ein alter Hase bei Sat. 1 und möglicherweise bald auch das neue Gesicht von "The Voice of Germany". © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie "Bild" erfahren haben will, übernimmt Matthias Killing (46) die Moderation der erfolgreichen Musikshow. Der erfahrene "Sat.1"-Moderator ist seit Jahren fester Bestandteil des "Frühstücksfernsehens" und steht regelmäßig für das Sportformat "ran" vor der Kamera.

Erst im August hatte Killing seinen Vertrag beim Sender um zwei weitere Jahre verlängert. Damit würde die "The Voice"-Nachfolge in bewährten Sender-Händen bleiben.

Thore Schölermann möchte laut eigenen Angaben künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und sich intensiver um seine Fast-Food-Filialen kümmern.

Als Neuzugang würde sich Killing in eine prominente Reihe ehemaliger "The Voice"-Moderatoren gesellen: Neben Schölermann moderierten bereits Stefan Gödde (50), Doris Golpashin (45), Annemarie Carpendale (48) und Lena Gercke (38) die beliebte Casting-Show.



Offen bleibt derzeit, wer 2026 in der neuen Staffel auf den bekannten roten Stühlen Platz nehmen wird.