"The Voice": Nachfolger von Thore Schölermann moderierte Frühstücksfernsehen
Berlin - Nach 14 Jahren heißt es Abschied nehmen: Thore Schölermann (41), das langjährige Gesicht von "The Voice of Germany", gibt sein Moderationsmikrofon aus der Hand. Sein Nachfolger soll kein Unbekannter sein.
Wie "Bild" erfahren haben will, übernimmt Matthias Killing (46) die Moderation der erfolgreichen Musikshow. Der erfahrene "Sat.1"-Moderator ist seit Jahren fester Bestandteil des "Frühstücksfernsehens" und steht regelmäßig für das Sportformat "ran" vor der Kamera.
Erst im August hatte Killing seinen Vertrag beim Sender um zwei weitere Jahre verlängert. Damit würde die "The Voice"-Nachfolge in bewährten Sender-Händen bleiben.
Thore Schölermann möchte laut eigenen Angaben künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und sich intensiver um seine Fast-Food-Filialen kümmern.
Als Neuzugang würde sich Killing in eine prominente Reihe ehemaliger "The Voice"-Moderatoren gesellen: Neben Schölermann moderierten bereits Stefan Gödde (50), Doris Golpashin (45), Annemarie Carpendale (48) und Lena Gercke (38) die beliebte Casting-Show.
Offen bleibt derzeit, wer 2026 in der neuen Staffel auf den bekannten roten Stühlen Platz nehmen wird.
Sat. 1 will noch nichts verraten
In der vergangenen Ausgabe waren Rea Garvey (52), Shirin David (31), Nico Santos (33), Michi Beck und Smudo (beide 58) sowie Calum Scott (37) Teil des Coaching-Teams.
Wer künftig die Nachfolge der letzten Gewinnerin Anne Mosters (20) bestimmen wird, steht laut Senderangaben noch nicht fest.
Mosters hatte im Dezember 2025 mit ihrem Song "Gravity" das Finale gewonnen und damit dem Team Nico Santos den Sieg beschert.
Der Sender gab sich gegenüber "Bild" betont geheimnisvoll: "Das Leben ist voller Überraschungen - genauso wie 'The Voice of Germany'. Welche Coaches 2026 auf den magischen roten Stühlen sitzen und welches Duo moderiert, werden SAT.1 und ProSieben rechtzeitig zum Start verkünden. Bis dahin freuen wir uns wie in jedem Jahr über jede Spekulation zur Besetzung - so wild sie auch sein mag."
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa