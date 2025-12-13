Knappes Rennen: Das ist die Siegerin von "The Voice of Germany" 2025

Berlin - Die Gewinnerin steht fest: Im großen Finale von " The Voice of Germany " wurde am Freitagabend entschieden, wer den Titel mit nach Hause nimmt. Anne Mosters (20, Team Nico) konnte sich gegen ihre Mitstreiter durchsetzen und den Sieg mit nach Hause nehmen.

Anne Mosters (20, Team Nico) konnte sich mit ihrem Song "Gravity" den Sieg holen. © Joyn/Claudius Pflug

Neben dem Titel gewinnt sie zudem einen exklusiven Plattenvertrag sowie einen neuen SEAT.

Max Pesé (20, Team Rea) belegte den zweiten Platz, dicht gefolgt von Greta Heimann (20, ebenfalls Team Nico).

Ebenfalls im Finale standen Vasco José Mano (28, Team Shirin), Bernarda Brunovic (32, Team Michi und Smudo), Oxa (35, Team Shirin) sowie Marvin Tapper (18, Team Nico).

Die sieben Talente aus den Teams von Shirin David (30), Nico Santos (32), Michi Beck (58) und Smudo (57) sowie Rea Garvey (52) traten im Finale mit ihren eigenen Songs auf.

In der Show erzählte Anne, dass sie ihr Lied "Gravity" bereits mit 13 Jahren geschrieben habe. "Es war damals halt einfach auch das Englisch einer 13-Jährigen, weshalb wir den jetzt kräftig überarbeitet haben", so die Gewinnerin.

In "Gravity" gehe es um die Art Menschen, die einfach immer gegenwärtig sind, immer im Kopf herumschwirren, ob man will oder nicht, erklärte die 20-Jährige.