"The Voice of Germany": Bill Kaulitz offenbart schlüpfrige Sex-Fantasie

Berlin - Ganz schön schlüpfrig: Ein Kandidat sorgte am Donnerstag bei " The Voice of Germany " für sündige Gedanken bei Coach Bill Kaulitz (34).

Mit Jury-Kollege Giovanni Zarrella (45, l.) hatte Bill Kaulitz (34) am Donnerstag bei "The Voice of Germany" sichtlich Spaß. © ProSieben/SAT. 1 (Bildmontage)

Die Blind Auditions der aktuellen Staffel von "The Voice of Germany" gehen in die heiße Phase und die Gesangstalente kämpfen um die letzten Plätze in den Teams der Coaches Ronan Keating (46), Giovanni Zarrella (45), Shirin David (28) sowie Bill und Tom Kaulitz (beide 34).

Einer der Kandidaten war am Donnerstag Marcel Rainprecht (22). Die Aufregung war dem Bankangestellten aus dem österreichischen Burgenland bei seinem allerersten Bühnenauftritt deutlich anzumerken.

Mit stark zitternden Händen sang Marcel "More Than Words" von Extreme und konnte mit seiner Performance letztlich keines der Jury-Mitglieder zum Buzzern bewegen. Shirin David tröstete den 22-Jährigen: "Du hast es geschafft und alle lieben dich."

Bei Bill sorgte der Bankangestellte aber aus einem ganz anderen Grund für Kopfkino: "Ich würd' ja gern mal in einer Bank einbrechen. Das ist meine Fantasie", erklärte der "Tokio Hotel"-Sänger.

"Deine Fantasie ist aber auch, einmal abgeführt zu werden", konnte sich Giovanni nicht verkneifen. "Von einem Polizisten", ergänzte Shirin.

"Ja! Festgenommen werden von einem ganz heißen Officer. Und dann überleg ich mir, wie ich da wieder rauskomme", stimmte Bill begeistert zu, was bei Giovanni den nächsten Lachanfall auslöste.