"The Voice of Germany"-Malou packt aus: So sind Tom und Bill Kaulitz wirklich hinter den Kulissen

Los Angeles/Köln - Vor nur wenigen Wochen nahm die 25-jährige Malou Lovis Kreyelkamp die "The Voice of Germany" -Krone mit nach Hause. Jetzt packte die Sängerin aus, was sie wirklich von ihren Coaches Tom und Bill Kaulitz (beide 34) hält.

Malou Lovis Kreyelkamp (25, M.) feiert gemeinsam mit Tom und Bill Kaulitz (beide 34) ihren Sieg bei "The Voice of Germany". © Joerg Carstensen/dpa

Monatelang hatten die Kaulitz-Zwillinge es bereits angepriesen: In ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" prahlten die 34-Jährigen permanent mit den großartigen Talenten in ihrem "The Voice"-Team, und dass sie den Sieg quasi schon in der Tasche hätten.

Anfang Dezember stellte sich dann heraus, dass es mehr als nur Angeberei war. Tatsächlich gewann ein Schützling der beiden, Malou Lovis Kreyelkamp, mit ihrer gefühlvollen Ballade "Glacier Rivers" ganze 29 Prozent der Zuschauerstimmen und sicherte sich somit die Goldmedaille.

In einem Interview mit inTouch erklärte die Kölnerin mit der lila Wollmütze nun, wie es ihr am Set und hinter den Kulissen wirklich ergangen war.

Bei den Blind Auditions wollte jeder der vier Coaches sie haben - prompt entschied sie sich für die Tokio-Hotel-Frontmänner. "Das war die beste Entscheidung überhaupt", so die 25-Jährige, "Bill und Tom sind einfach so liebe Menschen und die Zusammenarbeit war richtig schön."