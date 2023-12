Überraschung bei "The Voice": Dieser Coach muss schon vorm Finale die Koffer packen

Berlin - Bei " The Voice of Germany " haben sich im Halbfinale 13 Kandidaten um die fünf Finalplätze gestritten und ein Coach musste bereits vor dem großen Showdown die Segel streichen.

Raus mit Applaus: Kool Savas (48) konnte mit seinem Talent "Ezo" zwar die anderen Coaches überzeugen, hat den Einzug ins Finale aber trotzdem verpasst. © ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug

Auffällig war, dass in der 13. Staffel der Musikshow erstmals fünf Stühle im Studio zu sehen waren - und damit ist nicht der Doppelstuhl der Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom (beide 34) gemeint. Denn auch Kool Savas (48) durfte bei den Coaches Platz nehmen.

Der 48-Jährige qualifizierte sich als Sieger von "The Voice Rap by CUPRA" mit seinem Talent Leon "Ezo" Weick (26) für die Vorschlussrunde der Hauptshow. Allerdings war am Freitagabend für den Rapper auch schon wieder Schluss.

Sein Schützling schaffte es nicht ins große Finale, obwohl "Ezo" für seine Interpretation des Sido-Songs "Astronaut" von den Coaches gefeiert wurde. "Wir haben das natürlich immer nicht so richtig ernst genommen, die ganze Zeit", gestand Bill Kaulitz nach dem Auftritt ein. "Das hat mir wirklich, wirklich richtig gut gefallen!"

Brachte am Ende aber leider nichts, denn die Coaches durften im Semifinale zwar ihre Meinung kundtun, die Entscheidung fällten aber die Zuschauer - per Telefon, SMS oder Joyn-App - und dabei reichte es für den 26-Jährigen nicht.