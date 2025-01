Theo (15) war ein normaler Junge, durch Long Covid wurde er zum Schwerbehinderten

Er zittere permanent und wenn er sich körperlich nur ein klein wenig zu viel zumute, könne es zu einem Anfall kommen, in dessen Folge er monatelang im Halbkoma liege.

Er brach zusammen und konnte im Anschluss zwei Jahre das Bett nicht verlassen, an Schule oder die geliebte Feuerwehr war nicht zu denken. "Corona hat alles auf den Kopf gestellt", sagt der 15-Jährige.

Im März 2022 erkrankte seine ganze Familie an Covid-19. Alle erholten sich zunächst, fuhren noch in den Urlaub, ehe im folgenden Juni das Schicksal bei Theo zuschlug.

Theo war ein ganz normaler Teenager aus Adenau in Rheinland-Pfalz , war leidenschaftliches Mitglied der Jugendfeuerwehr.

Über sein Schicksal und das anderer Menschen, die schwer mit den Spätfolgen der Corona-Pandemie zu kämpfen haben, berichtet

Eine Behandlung oder Medikamente, die Heilung versprechen, gibt es nicht. Einzelne Symptome ließen sich zwar medikamentös zumindest lindern, erklärt Theos Mutter Rebekka.

Diese müssten aber "Off-Label" verabreicht werden, also, ohne dass ein Arzt dafür die Verantwortung übernimmt. Auch zahle die Krankenkasse nicht, berichtet Rebekka. Ihr Sohn käme ihr manchmal wie ein "Versuchskaninchen" vor, sagt sie.

Mittlerweile geht es Theo zum Glück wieder etwas besser, er kann sich mithilfe eines Rollstuhls fortbewegen. In der Woche kann er einige wenige Stunden für Schule und Feuerwehr aufbringen.

"Wenn ich meine Energie nicht richtig aufteile, bin ich wieder in dem Loch, in dem ich war", weiß er allerdings.

Und was wünscht sich Theo am meisten? "Dass es schnellstmöglich eine Heilung und einen Weg zur Hoffnung gibt", sagt er.

