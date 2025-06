Darum fliegen "Tierärztin Dr. Mertens" und "IaF" heute aus dem Programm

Leipzig - Seit mittlerweile neun Staffeln und 107 Folgen spielt Elisabeth Lanz (53) die Rolle der Dr. Susanne Mertens in der Serie " Tierärztin Dr. Mertens " und begeistert am Dienstagabend Millionen von Menschen. Die müssen bis zur neuen Folge allerdings etwas länger warten.

In der beliebten Serie kümmert sich Dr. Susanne Mertens um die Tiere im Leipziger Zoo. © ARD/Steffen Junghans

Die letzte Folge 107 mit dem Titel "Zeit für die Wahrheit" endete mit einem Cliffhanger.

Nachdem Dr. Matteo Berger (Tobias Licht, 47) endlich Dr. Susanne Mertens (Elisabeth Lanz, 53) sein Geheimnis erzählt hatte, wartete schon die nächste Schock-Nachricht.

Ein Besucher hatte gefilmt, wie die Studentin Sina Mayer (Antonia Breidenbach, 29) von einem Leoparden angegriffen wurde und erst in letzter Sekunde gerettet werden konnte - und dieses Video ins Internet gestellt. "Diese Situation wird noch Konsequenzen haben", sagte Zoodirektor Jasper Winter (Dominik Weber, 40) am Ende der Folge.

Wer jetzt unbedingt wissen möchte, wie es weitergeht und wie sich auch die anbahnende Romanze zwischen Dr. Mertens und Dr. Berger weiterentwickelt, muss sich aber etwas länger gedulden. Die Folge am heutigen Dienstag fällt aus und wird erst in der kommenden Woche, also am 10. Juni, ausgestrahlt.