Tierschützerin aus Berlin rettet illegal verkaufte Tierbabys: "Hab' richtig Gänsehaut"

Unter dem Vorwand, an den Kätzchen interessiert zu sein, verabredet Hoger ein Treffen mit dem Händler. Auffällig findet die verdeckte Ermittlerin bereits den vorgeschlagenen Treffpunkt an einem Dönerimbiss unweit des S-Bahnhofs Adlershof.

Die Polizei stellt die illegalen Welpenhändler. © Screenshot/Instagram/jana_hoger (Bildmontage)

"So eine Verfolgungsjagd hatte ich noch nie", so Hoger im Anschluss. Mit einem Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft kann die Polizei noch zehn weitere Katzenbabys aus der Wohnung der Verkäufer retten.

Ein voller Erfolg: "Besser hätte es nicht laufen können. Hab' richtig Gänsehaut", freut sich Hoger.

Danach geht es für die verdeckte Ermittlerin nach Lichtenberg. Dort bieten zwei Frauen einen Labrador-Welpen zum Verkauf an.

Auch hier klingt die Geschichte zunächst fadenscheinig: Angeblich habe der Bruder den zwölf Wochen alten Hund am Vortag ohne das Wissen seiner Schwester und seiner Mutter bei einer Züchterin aus Brandenburg gekauft.

Doch in diesem Fall offenbart ein Blick in den Kaufvertrag, dass wohl alles mit rechten Dingen zugeht. Damit der süße Labrador auch wirklich in gute Hände gerät, bietet Hoger den Verkäuferinnen an, für das Tier einen guten Platz zu finden.

