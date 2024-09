Wutrede bei "Grill den Henssler": TV-Koch flippt wegen Promi-Hauptgang aus - "Ekelhaft!"

Koch-King Steffen Henssler (52) hadert im vierten Sommerspecial von "Grill den Henssler" mit einer "ekelhaften" Zutat. © RTL/Markus Hertrich

An diesem Sonntag bekommt es Steffen Henssler (52) unter anderem mit Smudo (56) und Michi Beck (56) von der Hip-Hop-Kombo "Die fantastischen Vier" zu tun. Gleich zu Beginn der Sendung gibt sich der Koch-King gewohnt siegessicher.

"Es sind starke Kandidaten, aber man muss sagen: Ich bin gut drauf. Ich habe eine hohe Ruhe am Grill, einen guten Geschmack im Moment. Es wird schwierig, mich zu schlagen", tönt er selbstbewusst.

Seine Laune sackt jedoch schlagartig in den Keller, als er hört, welches Gericht die beiden Musiker kredenzen wollen. Auf dem Speiseplan steht bei ihnen ein "in Hanf geräuchertes Straußenfilet mit Duxelles und Straußeneierschmarrn".

Damit kann Henssler jedoch so gar nichts anfangen. Sofort poltert er los: "Meine Damen und Herren, es gibt auf diesem Planeten nichts Ekelhafteres als Straußeneier. Das ist so viel Eiweiß und Eigelb - so viel Glibber. Ekelhaft!"

Aufgeben kommt für den 52-Jährigen aber natürlich nicht infrage. Während Michi dem übergroßen Ei tatsächlich mit einer kleinen Säge zu Leibe rückt, schlägt Steffen sein Exemplar kurzerhand einfach auf - wie ein Hühnerei.