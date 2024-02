Trucker Babe Jessy im Umzugsstress: "Das ist jetzt nicht dein scheiß Ernst!"

Vorher müssen noch sechs Strohballen vom Heuboden der Meuchaer Scheune auf den Radlader von Kumpel David und von dort in den Lkw-Trailer verladen werden. Auch Möbel und Klamottensäcke finden den Weg dorthin. Dann ist es geschafft. "Türe zu und los!", kommandiert Jessy.

"Mit der Pension habe ich auch kein Geld verdient. Ich habe einen relativ geringen Preis verlangt, damit die Kosten gedeckt sind", so die 33-Jährige, die für ihren tierischen Job auch ihre beiden eigenen Pferde Lotti und Amadeo vernachlässigt hat.

Jessy freut sich aufs neue Zuhause. © kabel eins

Doch die ersten Hindernisse lassen nicht lang auf sich warten. In dem thüringischen Dorf finden aktuell Bauarbeiten statt. Ein Knochenjob für Jessy, ihr tonnenschweres Gefährt über die engen Straßen zu leiten.

"N letzten Tach in Meucha noch so ne Action, das gibt's doch gar nich. Ist geil, oder? Grade heute verlegen die das Glasfaserkabel", kann es die Tierfreundin nicht fassen.

Ganz eng vorbei geht's an einem Transporter. "Das wär' jetzt fast dein Spiegel gewesen, Kollege." Und dann kommt auch noch Gegenverkehr. "Wo kommst du jetzt her? Das ist jetzt nicht dein scheiß Ernst." Er lässt Jessy mit ihrem Lastwagen passieren. "Jetzt winken wir noch mal nett ..."

Jessy ist amüsiert: "Sonst ist hier in Meucha nüscht los, da ist der Fuchs begraben. So viele Leute hab ich hier in meinem Lebtag noch nie gesehen!"

Nach dem Entladen der Güter und beiden Pferde auf ihrem neuen Hof ist es geschafft. "Es ist eine große Last von mir abgefallen. Ich bin froh, dass wir mal zur Ruhe kommen können."

