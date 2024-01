Trucker Babe Jessy sauer auf der Polen-Piste: "Ey, der geht mir offs Schwein hier drüben"

Jessy (33) ist Truckerin mit Leib und Seele. © Instagram: ___jessy___koch___

Am DPD-Lager im polnischen Ruda Slaska soll es frisch beladen nach Deutschland gehen. Doch der Trailer, also ihr Anhänger, ist noch gar nicht fertig.

"Die sind noch mitten beim Beladen, da steht sogar noch der Verladekran hinten drin. Das gibt's doch nicht", ärgert sich Jessy. "Ey Jungs, macht Eier. Es ist halb zehne. Ich rooche jetzt noch eene und wenn die dann nich fertig sind, räum' ich persönlich den Trailer ein."

Der 33-Jährigen bleibt nichts anderes übrig, als im Führerhaus ihres 510 PS starken Mercedes Actros 1851 zu warten. "Da biste zehn Meter gefahren und machst schon widder Bause."

Jessy wird immer ungeduldiger: "So, Kollege Schnürschuh, ich mach' dir jetzt mal Licht ans Fahrrad. Sorry? How many times you get for beload the truck?" Trotz der denglischen Frage erfährt sie: in 20 Minuten ist alles fertig.

Die Truckerin hat schon die Zeit im Nacken: "Bis 16 Uhr in Mörsdorf sein? Das können sie sich ganz geschmeidig abschmatzen!"