TV-Eskalation wegen Ariels echtem Namen: "Ekelhafte Stinkfresse, weil du nach Fisch stinkst"

Kolumbien - Eine explosive " Reality Queens "-Staffel ist zu Ende gegangen - aber selbstverständlich nicht ohne einen riesigen Streit, der den Finaleinzug der letzten vier Kandidatinnen kurzzeitig in den Schatten stellt.

Ariel (22) fühlt sich provoziert, weil ihr "privater Name" (den die Öffentlichkeit ohnehin schon kannte) erwähnt wird. © RTL

Der vermeintlich harmlose Ursprung der Auseinandersetzung liegt bei Hati (25), die Ariel (22) mit ihrem bürgerlichen Namen "Valeria" anspricht. Daraufhin explodiert die Schweizerin förmlich: "Das geht nicht, man darf meinen echten Namen nicht im Fernsehen droppen, das steht so in meinem Vertrag! Ich hab einen privaten Namen, den man nicht wissen darf."

Was dann folgt, ist ein Schrei-Konzert, das seinesgleichen sucht. So richtig blickt man als Zuschauer nicht durch, einige Beleidigungen wie "Hässliches Gesicht" oder "Ekelhafte Stinkfresse" dringen aber natürlich durch.

"Wenn du wirklich Eier hast, dann komm Fame Fighting. Ich geb dir bisschen Reichweite, komm!", lädt Hati Ariel in den Boxring ein. Die kontert: "Ich bin eine Lady, ich geh nicht in den Ring, und erst recht nicht gegen eine, die man nicht kennt!"

Nachdem das Wortgefecht ausgetragen ist, werden die vier Finalistinnen gewählt.

Hier muss Hati leider die Koffer packen, was Ariel die rührenden Abschiedsworte "Ab nach Hause mit dir, du stinkst. Frag mal Daymian, warum er dich nicht weiter gef**** hat - weil du nach Fisch stinkst!" entlockt.