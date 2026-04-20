TV-Eskalation wegen Ariels echtem Namen: "Ekelhafte Stinkfresse, weil du nach Fisch stinkst"
Kolumbien - Eine explosive "Reality Queens"-Staffel ist zu Ende gegangen - aber selbstverständlich nicht ohne einen riesigen Streit, der den Finaleinzug der letzten vier Kandidatinnen kurzzeitig in den Schatten stellt.
Der vermeintlich harmlose Ursprung der Auseinandersetzung liegt bei Hati (25), die Ariel (22) mit ihrem bürgerlichen Namen "Valeria" anspricht. Daraufhin explodiert die Schweizerin förmlich: "Das geht nicht, man darf meinen echten Namen nicht im Fernsehen droppen, das steht so in meinem Vertrag! Ich hab einen privaten Namen, den man nicht wissen darf."
Was dann folgt, ist ein Schrei-Konzert, das seinesgleichen sucht. So richtig blickt man als Zuschauer nicht durch, einige Beleidigungen wie "Hässliches Gesicht" oder "Ekelhafte Stinkfresse" dringen aber natürlich durch.
"Wenn du wirklich Eier hast, dann komm Fame Fighting. Ich geb dir bisschen Reichweite, komm!", lädt Hati Ariel in den Boxring ein. Die kontert: "Ich bin eine Lady, ich geh nicht in den Ring, und erst recht nicht gegen eine, die man nicht kennt!"
Nachdem das Wortgefecht ausgetragen ist, werden die vier Finalistinnen gewählt.
Hier muss Hati leider die Koffer packen, was Ariel die rührenden Abschiedsworte "Ab nach Hause mit dir, du stinkst. Frag mal Daymian, warum er dich nicht weiter gef**** hat - weil du nach Fisch stinkst!" entlockt.
Reality Queens 2026: Ginger setzt sich im Finale durch!
Möglicherweise hat dieser Streit Ariel die nötigen Kräfte geraubt, um im Finale noch gut performen zu können. Jedenfalls bleibt sie gegen ihre Kontrahentin chancenlos, sodass Ginger Costello-Wollersheim (39) den Sieg und damit auch mehr als 20.000 Euro Gewinnsumme nach Hause mitnimmt.
Die 39-Jährige ist nach der anstrengenden Schnitzeljagd mit anschließender Siegerehrung komplett fertig mit der Welt: "Wenn ich Luft bekommen könnte, würde ich mich freuen!"
Und Ariel? Die bricht angesichts ihrer Niederlage kurz vor dem Ziel zusammen und weigert sich trotz mehrmaliger Aufforderung, Ginger zu gratulieren. Stattdessen flieht sie förmlich vor den Kameras.
"Nee, das mach ich nicht", weint sie aus dem Off. "Ich mach mich nicht zum Deppen!" Zu spät ...
Die finale 11. Folge der 2. Staffel "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" könnt Ihr ab sofort auf RTL+ streamen. Am nächsten Montag folgt dann noch das große Wiedersehen.
Titelfoto: Montage RTL