Kader Loth fassungslos: "Was? Was? Hast du Fieber?"
Kolumbien - Gleich vier Exits warten vor dem großen Finale bei "Reality Queens" auf die verbliebenen Ladys. Vorher wird aber noch mal beleidigend gestritten. In den Hauptrollen: Ariel (23) und Hati Suarez (25).
Für die acht Damen geht's raus aus dem Dschungel und ab an den Strand. Dort wird noch mal das Thema "Ehrenkodex" aufgerollt. Denn Ariel hatte Hati nominiert, obwohl diese sich angeblich immer gegenseitig schützen wollten.
"Sie erhofft sich im tiefsten Herzen, dass ich mit ihr befreundet bin. Aber wir hatten nie was miteinander zu tun", stellt die 23-Jährige klar. Als Hati ihren Schweizer Dialekt nachäfft, wird die Wortwahl gossiger. "Du Eklige. Machst du dich lustig über meinen Dialekt? Du bist 'ne B*tch!"
Die "Fame Fighting"-Kämpferin, die brasilianische und serbische Wurzeln hat, kontert: "Hör auf, Kleine, du hast nichts drauf, sei leise!" Als aber Ariel Hati auffordert, "leise" zu sein, antwortet sie: "Ich bin doch nicht deine Tochter, Digga. Wenn Kinder Kinder kriegen ..."
Zu viel des Guten für die Ex-Dschungelcamperin. "Iiih, du Ekelhafte. Iiih, was die labert." Michelle Daniaux (25) versucht zu schlichten und sagt zu Hati, dass ihr Spruch "Wenn Kinder Kinder kriegen" unangebracht war. "Das juckt mich nicht und tut mir auch nicht leid", ist ihre Antwort.
Michelle resigniert: "Warum müssen die beiden, die solche Mäuse sein könnten, so gegeneinander krachen?"
Reality Queens: Hati Suarez bezeichnet Jenny Elvers als "versoffene Fres**"
Später ziehen die beiden gegeneinander angetretenen Gruppen gemeinsam ins Luxuscamp. Das passt Ariel ganz gut, wolle sie doch Hatis Lügen aufklären.
Als dann Ariel auch noch Jenny Elvers (53) steckt, dass Hati in ihre Richtung von einer "versoffenen Fres**" gesprochen hat, ist alles vorbei.
Jenny glaubt Hati nicht, dass sie nicht wusste, dass die Schauspielerin trockene Alkoholikerin ist. Und die 25-Jährige legt sich einmal mehr mit Ariel an, die sie verpfiffen hat.
Und dann noch das!
Als Moderator Twenty4Tim (25) verkündet, dass gleich vier Queens das Finale verpassen, ist Kader Loth (53) fassungslos: "Was? Was? Hast du Fieber?"
Die 10. Folge der 2. Staffel "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" könnt Ihr ab sofort auf RTL+ streamen. Immer montags erscheint dort eine neue Episode.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL+