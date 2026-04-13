Kader Loth fassungslos: "Was? Was? Hast du Fieber?"

Kolumbien - Gleich vier Exits warten vor dem großen Finale bei " Reality Queens " auf die verbliebenen Ladys. Vorher wird aber noch mal beleidigend gestritten. In den Hauptrollen: Ariel (23) und Hati Suarez (25).

Hati Suarez (25) teilt ordentlich aus. © Screenshot/RTL+

Für die acht Damen geht's raus aus dem Dschungel und ab an den Strand. Dort wird noch mal das Thema "Ehrenkodex" aufgerollt. Denn Ariel hatte Hati nominiert, obwohl diese sich angeblich immer gegenseitig schützen wollten.

"Sie erhofft sich im tiefsten Herzen, dass ich mit ihr befreundet bin. Aber wir hatten nie was miteinander zu tun", stellt die 23-Jährige klar. Als Hati ihren Schweizer Dialekt nachäfft, wird die Wortwahl gossiger. "Du Eklige. Machst du dich lustig über meinen Dialekt? Du bist 'ne B*tch!"

Die "Fame Fighting"-Kämpferin, die brasilianische und serbische Wurzeln hat, kontert: "Hör auf, Kleine, du hast nichts drauf, sei leise!" Als aber Ariel Hati auffordert, "leise" zu sein, antwortet sie: "Ich bin doch nicht deine Tochter, Digga. Wenn Kinder Kinder kriegen ..."

Zu viel des Guten für die Ex-Dschungelcamperin. "Iiih, du Ekelhafte. Iiih, was die labert." Michelle Daniaux (25) versucht zu schlichten und sagt zu Hati, dass ihr Spruch "Wenn Kinder Kinder kriegen" unangebracht war. "Das juckt mich nicht und tut mir auch nicht leid", ist ihre Antwort.

Michelle resigniert: "Warum müssen die beiden, die solche Mäuse sein könnten, so gegeneinander krachen?"