TV-Hammer bei ARD: Alexander Bommes wird bei der "Sportschau" ersetzt

"Die Entscheidung, mich nach so schönen und auch einzigartigen 15 Jahren aus dem sportlichen Tagesgeschäft zurückzuziehen, ist mir sehr schwergefallen. Aber nach all dem Erlebten ist jetzt ein Zeitpunkt gekommen, an dem ich weitergehen und andere Schwerpunkte setzen möchte", sagte Bommes in einer Mitteilung der ARD.

Der 49-Jährige wird aber im Team der Bundesliga-"Sportschau" bleiben und dort noch reduziert moderieren. "Klar ist aber auch: Ich werde immer ein Sportler und ein Traditionalist sein, und deswegen bin ich sehr dankbar, weiterhin ein Teil unseres tollen Teams am heiligen Samstag zu bleiben", so Bommes.

Ein neuer Fußball-Fachmann stößt daher zum "Sportschau"-Team dazu: Alex Schlüter (40) wird ab der kommenden Bundesliga-Saison neuer Moderator des Traditionsformats werden.

Schlüter ist seit Sommer vergangenen Jahres für Prime Video vornehmlich für die Live-Übertragungen der Champions League im Einsatz. Davor war er acht Jahre lang für DAZN im Bereich der Fußball-Berichterstattung tätig.