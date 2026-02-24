Wolf neben Wolf: RTL-Star liefert beeindruckende Bilder
Wilhelmshaven/Leipzig - Einen Dreifachmord hat Schauspieler Hendrik Duryn (58) in seiner Rolle als Tjark Wolf im neuen RTL-Krimi "Dünentod" am Dienstagabend aufzuklären - inklusive toller Aufnahmen mit einem Wolf.
Am Ufer eines Moorteichs wird die Leiche von Sven Diedrichsen (gespielt von Ulrik Bruchholz, 46) gefunden. Er wurde gegen Mitternacht von hinten mit einem Jagdgewehr erschossen. Eine Kugel traf direkt ins Herz. "Das war eine Treibjagd auf einen Menschen", stellt Tjark fest. Und Kollegin Fredericke "Freddy" Olsen (Isabel Thierauch, 40) ergänzt: "Das war eine Hinrichtung!"
Bei der Tatortarbeit werden die Kommissare immer wieder beobachtet - vom Todesschützen? Und die Ermittlungen legen auch den alten "Sündenfeuer"-Brauch der Dorfbewohner offen: Mit Masken überm Gesicht lassen sie Fackeln ins Wasser, um sich von ihren Sünden zu reinigen.
Zunächst richtet sich ein Anfangsverdacht gegen Nils, "Der Geist" Kneiper (Tom Lass, 42). Der Waldbewohner macht den Getöteten für den Unfalltod seines Hundes verantwortlich. Zudem sind seine Eltern vor 20 Jahren bei einem Autocrash ums Leben gekommen - angeblich beim Ausweichen eines Rehs. Er behauptet aber: "Es war Mord!"
Ein zweiter und dritter Leichenfund lassen die Ermittlungen noch einmal in andere Richtungen lenken. In die richtige dabei?
Dünentod, Folge "Blutiges Moor" (RTL): Lohnt sich das Einschalten?
Allein schon die tollen Aufnahmen des wild lebenden und hübschen Wolfs mit Kommissar Tjark Wolf sind beeindruckend. Mehrmals läuft der Vierbeiner dem Polizisten über den Weg.
Spannend auch, wie der Ermittler mit einem Angriff auf ihn am Wohnort des "Geistes" Nils Kneiper, bei dem er bewusstlos in ein freigeschaufeltes Grab stürzt, umgeht - denn er behält es für sich.
Komisch verhält sich Dorfbürgermeister Jobst Hinrichs (Marc Benjamin Puch, 48), der stark von einem Jagdunfall auszugehen scheint. Oder die Kommissare bewusst auf diese falsche Fährte lenken will? Er hat zudem eine Affäre mit Silke Langenbeck (Stephanie Japp, 53), der Frau von Reiterhof-Besitzer Hannes Langenbeck (Sascha Gersak, 50). Und der wiederum hat etwas gegen Hinrichs in der Hand.
Sehr amüsant auch: Kneipenbesitzerin Conny Knieper (Julia Becker, 43), Schwester von Waldgeist Nils, sorgt im 90-Minüter mit markanten Sprüchen für einige Schmunzler.
Gleichzeitig schweißen die Ermittlungen Tjark und Freddy immer mehr zusammen. Nach dem Exit von Femke Folkmer (Pia Micaela Barucki, 35) scheint sich ein neues starkes Duo an der Nordsee zu formen.
TV-Hinweis: Der neue "Dünentod"-Krimi "Blutiges Moor" läuft am Dienstag (24. Februar) ab 20.15 Uhr bei RTL und ist schon jetzt auf RTL+ abrufbar.
