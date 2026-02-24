Wolf neben Wolf: RTL-Star liefert beeindruckende Bilder

Wilhelmshaven/Leipzig - Einen Dreifachmord hat Schauspieler Hendrik Duryn (58) in seiner Rolle als Tjark Wolf im neuen RTL-Krimi "Dünentod" am Dienstagabend aufzuklären - inklusive toller Aufnahmen mit einem Wolf.

Eine der drei Leichen im neuen "Dünentod"-Krimi. © Bildmontage: RTL

Am Ufer eines Moorteichs wird die Leiche von Sven Diedrichsen (gespielt von Ulrik Bruchholz, 46) gefunden. Er wurde gegen Mitternacht von hinten mit einem Jagdgewehr erschossen. Eine Kugel traf direkt ins Herz. "Das war eine Treibjagd auf einen Menschen", stellt Tjark fest. Und Kollegin Fredericke "Freddy" Olsen (Isabel Thierauch, 40) ergänzt: "Das war eine Hinrichtung!"

Bei der Tatortarbeit werden die Kommissare immer wieder beobachtet - vom Todesschützen? Und die Ermittlungen legen auch den alten "Sündenfeuer"-Brauch der Dorfbewohner offen: Mit Masken überm Gesicht lassen sie Fackeln ins Wasser, um sich von ihren Sünden zu reinigen.

Zunächst richtet sich ein Anfangsverdacht gegen Nils, "Der Geist" Kneiper (Tom Lass, 42). Der Waldbewohner macht den Getöteten für den Unfalltod seines Hundes verantwortlich. Zudem sind seine Eltern vor 20 Jahren bei einem Autocrash ums Leben gekommen - angeblich beim Ausweichen eines Rehs. Er behauptet aber: "Es war Mord!"

Ein zweiter und dritter Leichenfund lassen die Ermittlungen noch einmal in andere Richtungen lenken. In die richtige dabei?