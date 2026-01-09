Mit GZSZ-Urgestein Wolfgang Bahro: RTL-Krimi zeigt emotionale Vater-Sohn-Story

Potsdam - Mysteriöse Mordserie, dunkle Vergangenheit und ein Familienkonflikt: In "Haveltod – Ein Potsdam-Krimi" ermittelt Schauspieler Felix Kreutzer (33) in der Rolle des Gregor Weber als junger Kriminalhauptkommissar mit SEK-Vergangenheit. Mit dabei: GZSZ-Urgestein Wolfgang Bahro (65) als sein entfremdeter Vater Armin.

Felix Kreutzer (33, l.) und Wolfgang Bahro (65) spielen in dem RTL-Krimi Sohn und Vater. © RTL / Stephan Rabold

"Diese Mischung aus Leistungsanspruch, Kontrolle und einem sehr menschlichen Kern hat mich sofort gepackt", gab Kreutzer im Interview mit "RTL" Einblick in seine Motivation.

Gregor Weber sei ein Polizist, der zu funktionieren gelernt habe und sich "zwangsläufig einen inneren Panzer in dem Job zulegte, der dann Risse bekommt".

Der aktuelle Fall reißt bei dem verantwortungsvollen Vater und Polizisten einer Tochter alte familiäre Wunden auf und lässt die Grenze zwischen Beruf und Privatleben verschwimmen. "Genau dort liegt für mich die Spannung. Und genau da setzt der Film an", erklärte der Schauspieler.

Über die Zusammenarbeit mit Bahro, der auf der Jagd nach einem Serienmörder in die Rolle eines erfahrenen Profilers schlüpft, verriet Kreutzer: "Bei so großen Namen kann man ja auch mal auf eine komplizierte Person treffen. Bei ihm war es genau das Gegenteil."

Der Schauspieler beschrieb den 65-Jährigen als normal, bodenständig und hochprofessionell.