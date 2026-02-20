Vampire, Morde und Blutdurst: Mystery-Serie "Oderbruch" startet in die zweite Runde

Ein Massengrab im brandenburgischen Grenzgebiet, jahrzehntealte Morde, ein Vampir-Orden und ein Geschwisterpaar - all das gibt es im neuen "Oderbruch" auf ARD.

Von Lena Plischke

Berlin - Ein Massengrab im brandenburgischen Grenzgebiet, jahrzehntealte Morde, ein Vampir-Orden - und ein Geschwisterpaar, das zwischen Liebe und Blutdurst zerrieben wird: Mit "Oderbruch" landete die ARD 2024 einen düsteren Mystery-Erfolg.

Die zweite Staffel von "Oderbruch" startet am Freitag in der ARD-Mediathek. © ARD Degeto Film/SWR/Syrreal Ente Jetzt geht die Geschichte weiter. Staffel zwei startet heute in der ARD-Mediathek, im Ersten laufen die neuen Folgen am 22. und 27. Februar. Im Zentrum stehen weiterhin Maggie (Karoline Schuch, 44) und ihr totgeglaubter Bruder Kai (Julius Gause, 21). Unterstützt - oder verfolgt - von Ermittler Zajak (Lucas Gregorowicz, 49). Neu hinzu kommen in Staffel zwei unter anderem Sabin Tambrea (41, "Ku'Damm") und Emily Kusche (24, "Dass perfekte Geheimnis"). Die Geschichte weitet sich, verlässt das enge Oderbruch und führt quer durch Europa, mitten hinein in Machtkämpfe eines geheimnisvollen Ordens.

So verändert sich Kai in Staffel zwei

Julius Gause (21) spielt an der Seite von Karoline Schuch (44) einen blutrünstigen Vampir. © ARD Degeto Film/SWR/Syrreal Ente Im TAG24-Interview spricht Hauptdarsteller Julius Gause über den Wandel seiner Figur. In Staffel eins war Kai noch der Getriebene, der kleine Bruder, abhängig von Maggies Entscheidungen. Jetzt greift er selbst an. "Es fühlt sich total anders an. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht", sagt Gause. "Wenn sich das Glas der Opfererfahrungen füllt, dann stärkt das ja auch irgendwie die Bereitschaft, zu sagen: 'Okay, ich will mich wehren.' Und genau das ist bei Kai passiert", fügte er hinzu. Doch ist Kai dadurch stärker geworden? "Ich weiß gar nicht, ob er so stark ist, unbedingt", überlegt der Schauspieler. Kai sehe "die Dinge größer" und habe "größere Ziele vor Augen". Irgendwann gelte für ihn: "Der Zweck heiligt die Mittel." Körperlich sei er "extrem stark". Das emotionale Herz der Serie bleibt die Beziehung zu Maggie. "Kai liebt seine Schwester zutiefst", betont Gause. Für ihn sei sie "das Einzige eigentlich, was er je lieben konnte und wirklich lieben durfte". Brauchen und Lieben schließe sich nicht aus: "Wir brauchen Menschen, die wir lieben, grundsätzlich. Und wir lieben Menschen, die wir brauchen."

Blutdurst sei weniger Fantasy als Sucht