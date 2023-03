"Die Bestatterin" hat zwei Jugendfreunde auf dem Sektionstisch

Neidlingen - Zwei junge Männer durchbrechen mit ihrem Auto ein Brückengeländer, stürzen in die Tiefe und können nur noch tot geborgen werden. Aber wo ist die dritte Person, die eigentlich auch im Wagen hätte sitzen müssen? Eine unheimliche Spurensuche im neuen ARD-Krimi "Die Bestatterin" beginnt.

Während Merisha Sliskovic (2.v.r.) und Vanessa Löble (2. v. l.) mit dem Tod ihrer Partner konfrontiert werden, kann Conny Godelmann (r.) noch hoffen. © SWR/Daniel Schmid

Im fiktiven Hepperlingen wird ein von einer Brücke in einen Fluss gestürztes Auto von der Feuerwehr an Seilen aus dem Wasser gezogen und mit einem Kran an Land gehoben.

Gleichzeitig wird Bestatterin Lisa Taubenbaum (gespielt von Anna Fischer, 36) zur Fundstelle gerufen und erfährt auch, dass es sich bei den Toten um zwei ihrer früheren Bekannten handeln soll.

Neben Edin Susic, dem Sohn eines Reifenhändlers, sei auch ihr früherer Partner Mario Godelmann (Jakob Geßner, 34) verstorben. Allerdings ist nicht Godelmann im Leichensack verpackt, sondern Tim Löble. Nur wo steckt Autobesitzer Mario?

Taubenbaum und ihr Bruder Hannes (Frederik Bott, 31) sind sich sicher, dass der Verschwundene seinen Wagen niemals abgegeben hätte, sondern irgendwo tot im Fluss treiben muss.

Als sie die Partnerinnen der Toten und des Vermissten aufsuchen, sagen diese aus, dass das männliche Trio - also mit Mario - auf dem Weg zu Edins Junggesellenabschied auf dem Nürburgring war. Der Fundort des Autos liegt allerdings ganz und gar nicht auf dem Weg dorthin.