Schüsse im Nachtclub! Gang stürmt Konzert und nimmt Geiseln

Die Diplomatin - Vermisst in Rom (ARD): Ein römischer Nachtclub wird zur Zielscheibe zweier Entführer, die die Tochter eines Bauunternehmers als Geisel nehmen.

Von Nico Zeißler

Rom (Italien) - Harmonisch geht es in einem römischen Nachtclub zu, in dem eine Veranstaltung zum Gedenken an mehr als 20 Tote bei einem Hauseinsturz stattfindet. Die Stimmung wird getrübt, als zwei Männer hereinstürmen, schießen und letztlich zwei Geiseln nehmen. Es geht um Baupfusch und das Leben zweier Entführungsopfer - darunter einen Mitarbeiter der ARD-"Diplomatin".

Davide (l.) und Enzo Molina stürmen das Benefizkonzert. © ARD Degeto/Roland Suso Richter Karla Lorenz (gespielt von Natalia Wörner, 55) und ihr Botschaftsmitarbeiter Nikolaus Tanz (Jannik Schümann, 31) schlendern durch Rom. Nach einer gemeinsamen Pizza lädt er sie am Abend zu einem Benefizkonzert zugunsten der Angehörigen der Opfer eines Hauseinsturzes ein, doch die Botschafterin lehnt ab. Somit geht Tanz allein zur Veranstaltung, wo er Sängerin Ines Felting (Greta Geyer, 22) vor ihrem Auftritt trifft. Während sie anschließend auf der Bühne in friedlicher Atmosphäre singt, stürmen zwei junge Männer - Davide (Martin Peñaloza Cecconi, 24) und Enzo Molina (Adriano Bonamore, 21) - herein, schießen wild umher, sorgen für Panik und Geschrei. Zielstrebig geht einer von ihnen zu Ines und zwingt sie nach draußen. Nikolaus rennt hinterher, wird am Transporter mit einer Waffe zurückgehalten - es fallen weitere Schüsse. Am nächsten Morgen geht Karla Lorenz in ihr Büro, erfährt durch eine Angestellte von dem Angriff in dem Nachtclub, in dem auch Nikolaus war. Telefonisch erreicht sie ihn nicht, es meldet sich nur die Mailbox. Die Botschafterin weiß: Hier stimmt etwas nicht!

Ines Felting wird bedroht und entführt. © ARD Degeto/Roland Suso Richter

"Die Diplomatin - Vermisst in Rom": Versperrt italienische Chefermittlerin die Arbeit von Karla Lorenz?

Karla Lorenz (r.) vertraut der römischen Chefermittlerin Ricarda Motte nicht. © ARD Degeto/Roland Suso Richter Lorenz trifft die römische Chefermittlerin Ricarda Motte (Clelia Sarto, 49), die von einer Entführung und nicht von einem Anschlag spricht. Dass die jungen Männer Sängerin Ines mitgenommen haben, weiß die Polizei bereits. Ihr Vater, Robert Felting (Francis Fulton-Smith, 57), ist ein in Rom wohnender deutscher Staatsbürger, der Bauherr des betroffenen Hauses war, bei dessen Einsturz mehr als 20 Menschen - darunter auch viele Kinder - ums Leben kamen. Schon vor der jetzigen Entführung gab es Anfeindungen und Morddrohungen gegen Felting, dem Baupfusch vorgeworfen wurde. Luisa Franchetti (Sophia Mercedes Burtscher, 33), Kollegin der Diplomatin, wundert sich, dass Feltings Tochter in dem Club aufgetreten ist, wo eine Benefizveranstaltung für die Einsturzopfer stattfand. Der Vorfall ist ein gefundenes Fressen für den rechtspopulistischen Minister Paolo Manchetti (Fabrizio Romagnoli, 54), da die Geiselnehmer offensichtlich Linksextremisten sind. Ausgerechnet Feltings Frau Sabine (Ulrike C. Tscharre, 51) könnte am Ende für Karla Lorenz zum Zünglein an der Waage werden, ihren Mann zu überführen.

Robert Felting wird für den Tod von mehr als 20 Menschen durch einen Hauseinsturz verantwortlich gemacht. © ARD Degeto/Roland Suso Richter

Nikolaus Tanz und Ines Felting werden gefangen gehalten. © ARD Degeto/Roland Suso Richter