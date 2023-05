Auf Beerdigung seiner Mutter: Inhaftierter Mörder erschießt JVA-Beamten

Berlin - Neue Folge " Ein starkes Team " im ZDF! Die Ermittler bekommen es am heutigen Samstagabend nicht nur mit einem flüchtigen Mörder zu tun, sondern müssen auch den Tod einer Fahrradkurierin aufklären. Und es gibt tatsächlich eine Parallele!

Der verurteilte Mörder Benedikt Lauber (l.) schießt einen Vollzugsbeamten (hinten) nieder und bedroht dessen Kollegen. © ZDF/Katrin Knoke

Unter Aufsicht zweier Justizangestellter nimmt der inhaftierte Benedikt Lauber (gespielt von Tobias Oertel, 47) an der Beisetzung seiner verstorbenen Mutter teil.

"Ich hab dir oft Sorgen bereitet, Mutter. Die bist du nun los", gibt er ihr mit auf ihren letzten Weg. Als er scheinbar die kleine Schaufel mit Sand befüllen und ins Grab schütten will, nimmt er eine in der Schüssel platzierte Waffe heraus, schießt einen der Beamten nieder. Dessen Kollegen (Hendrik Mohr) entwaffnet er und rast per Transporter mit seinem Komplizen Rainer Schwerin (Michael Pink, 46) vom Friedhof.

Das "starke Team" um Otto Garber (Florian Martens, 64), Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck, 49) und Sebastian Klöckner (Matthi Faust, 42) übernehmen, werden allerdings direkt wieder wegen eines Leichenfunds in Friedrichshain von ihrem Chef Reddemann (Arnfried Lerche, 70) abgezogen.

Zwischen Backsteingebäuden liegt Fahrradkurierin Bahira Hassan (Sogol Faghani) tot auf dem Bauch.

"Ich gehe davon aus, dass sie an Gehirnblutungen starb", sagt Rechtsmedizinerin Dr. Gabriele Simkeit (Eva Sixt, 55). "Es muss mehrere massive Schläge gegen den Kopf gegeben haben - möglicherweise mit einer Eisenstange oder ähnlichem."