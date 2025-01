Bald Schluss mit "Alarm für Cobra 11?" Das sagt Hauptdarsteller Erdogan Atalay

Auch nach fast 30 Jahren geht Erdogan Atalay (58) in der RTL-Actionserie "Alarm für Cobra 11" noch auf Verbrecherjagd. Das sagt er zur Zukunft des Formats.

Von Patrick Richter

Köln - Schauspieler Erdogan Atalay (58) gibt in der kommenden Woche im TV sein Comeback als Kommissar Semir Gerkhan in der RTL-Kult-Actionserie "Alarm für Cobra 11". Nach einer monatelangen Drehpause wegen einer Schulterverletzung hat er in einem Interview über die Zukunft des Formats gesprochen.

Hat auch nach fast 30 Jahren "im Dienst" der Autobahnpolizei noch nicht genug von der TV-Verbrecherjagd: Schauspieler Erdogan Atalay (58, alias Semir Gerkhan) denkt noch nicht ans Aufhören. © RTL / Guido Engels Gegenüber dem Magazin "Prisma" sagte Atalay, dass ihm auch nach fast 30 Jahren, in der er die Rolle spielt, die Serie immer noch Spaß mache. "Ich fühle mich dem einfach verbunden. Die Begeisterung für den Dreh und die Teamarbeit nach so vielen Jahren hat keineswegs nachgelassen", versicherte der 58-Jährige. Von seiner Seite aus gebe es deswegen gar keinen Grund, über einen Abschied nachzudenken. "Entscheidend für die Zukunft der Serie ist aber natürlich der Sender", meinte der Schauspieler, der weiß, dass ohne ein beständiges Publikum kein Projekt so lange bestehen kann. TV-Krimis Trauer bei den Zuschauern: Brambach-Rolle stirbt! Seit 1996 jagt er als Kommissar Semir Gerkhan nun schon Verbrecher und das meist mit spektakulären Stunts, von denen er bis heute einige selbst macht. "Ich liebe es, wenn ab und zu eine Bombe explodiert und es richtig knallt", so der Schauspieler in dem Interview weiter. Auch seine Schulterverletzung bei Dreharbeiten im Herbst 2023, die ihn für mehrere Monate außer Gefecht setzte, hat an dieser Meinung nichts geändert.

Alarm für Cobra 11 irgendwann zu langweilig? "Kenne keine Serie, die so vielseitig ist"