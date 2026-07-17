Herber Schlag für alle Fans: ZDF stellt Krimi-Serie "Ein Fall für zwei" ein
Von Gregor Tholl
Frankfurt am Main/Mainz - Nach mehr als 40 Jahren: Das ZDF stellt seine traditionsreiche Freitagskrimi-Serie "Ein Fall für zwei" ein.
Die letzte Staffel (4 Episoden) soll im kommenden Jahr ausgestrahlt werden, wie es von dem öffentlich-rechtlichen Sender in Mainz heißt. Anschließend werde ein 90-minütiger Spielfilm, der 2027 gedreht werden soll, "die Geschichte zu einem würdigen Abschluss führen". Das Format gibt es mit wechselnden Besetzungen seit 1981.
In der Krimi-Serie "Ein Fall für zwei" spielt Wanja Mues (52) den Frankfurter Privatdetektiv Leo Oswald und Antoine Monot (51) den Rechtsanwalt Benni Hornberg. Die beiden sind recht gegensätzlich, aber dennoch ziemlich beste Freunde.
Privatdetektiv Oswald ist stets im Auftrag von Anwalt Hornberg im Einsatz. Die gemeinsamen Ermittlungsergebnisse versetzen dann Staatsanwältin Claudia Strauss (Bettina Zimmermann) regelmäßig in Erstaunen.
Schon im September kommt die vorletzte, zwölfte Staffel des aktuellen Teams, das seit 2014 im Einsatz ist, ins ZDF-Programm - bevor dann nächstes Jahr die 13. Staffel und das Ende nahen.
"Ein Fall für zwei": Über drei Jahrzehnte prägte Claus Theo Gärtner als "Josef Matula" die Serie
Die TV-Serie "Ein Fall für zwei" habe "den ZDF-Freitagskrimi über mehr als vier Jahrzehnte entscheidend mit geprägt und Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern begleitet", teilte das ZDF mit. Umso schwerer falle "nach reiflicher Überlegung die Entscheidung, die Reihe zu beenden".
Die erste "Ein Fall für zwei"-Folge flimmerte am 11. September 1981 über die Bildschirme. In "Die große Schwester" war der spätere Privatdetektiv Josef Matula (Claus Theo Gärtner, 83) noch als Frankfurter Polizeibeamter zu sehen, der bei einer Aussage vor Gericht auf seinen späteren Partner, Rechtsanwalt Dieter Renz (Günter Strack, †69), trifft.
Ebenjener Matula prägte die Freitagabend-Krimiserie wie kein Zweiter - das zerfurchte Gesicht, die tiefe Stimme, Lederjacke und Zigarettennebel zählten zu seinen Markenzeichen.
Gärtner alias Matula war mehr als drei Jahrzehnte dabei, während die Anwälte, die ihm die Ermittleraufträge zuschanzten, immer wieder wechselten.
Titelfoto: Helmut Fricke/dpa