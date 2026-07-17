Herber Schlag für alle Fans: ZDF stellt Krimi-Serie "Ein Fall für zwei" ein

Frankfurt am Main/Mainz - Nach mehr als 40 Jahren: Das ZDF stellt seine traditionsreiche Freitagskrimi-Serie "Ein Fall für zwei" ein.

Die Schauspieler Wanja Mues (52, l.) und Antoine Monot (51) spielen aktuell die Hauptrollen in der ZDF-Krimi-Serie "Ein Fall für Zwei". © Helmut Fricke/dpa

Die letzte Staffel (4 Episoden) soll im kommenden Jahr ausgestrahlt werden, wie es von dem öffentlich-rechtlichen Sender in Mainz heißt. Anschließend werde ein 90-minütiger Spielfilm, der 2027 gedreht werden soll, "die Geschichte zu einem würdigen Abschluss führen". Das Format gibt es mit wechselnden Besetzungen seit 1981.

In der Krimi-Serie "Ein Fall für zwei" spielt Wanja Mues (52) den Frankfurter Privatdetektiv Leo Oswald und Antoine Monot (51) den Rechtsanwalt Benni Hornberg. Die beiden sind recht gegensätzlich, aber dennoch ziemlich beste Freunde.

Privatdetektiv Oswald ist stets im Auftrag von Anwalt Hornberg im Einsatz. Die gemeinsamen Ermittlungsergebnisse versetzen dann Staatsanwältin Claudia Strauss (Bettina Zimmermann) regelmäßig in Erstaunen.

Schon im September kommt die vorletzte, zwölfte Staffel des aktuellen Teams, das seit 2014 im Einsatz ist, ins ZDF-Programm - bevor dann nächstes Jahr die 13. Staffel und das Ende nahen.