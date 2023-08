Frauenleiche unterhalb vom Baumwipfelpad: Wer ist Camilles Killer?

Mettlach - Immer wieder verlieren vor allem Frauen ihr Erspartes an Love Scammer, also Betrüger, die ihnen die große Liebe und rosarote Zukunft versprechen, in Wahrheit aber nur an ihr Geld wollen. Auch der neue ZDF-Krimi "In Wahrheit" greift das Thema und die dramatischen Folgen für Beteiligte auf.